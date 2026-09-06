Tragedia en Frontera, Coahuila: niño de 11 años se quita la vida tras pelear con sus hermanos

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Monclova
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    Tragedia en Frontera, Coahuila: niño de 11 años se quita la vida tras pelear con sus hermanos
    Familiares del menor permanecieron afuera de la Clínica 9 tras confirmarse su fallecimiento. REDES SOCIALES

El pequeño fue llevado de emergencia a la Clínica 9 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento

FRONTERA, COAH.- Un menor de aproximadamente 11 años se quitó la vida la noche de ayer sábado, luego de ser trasladado de emergencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras registrarse un hecho violento en la colonia Guadalupe Borja.

De acuerdo con los primeros informes, el niño fue llevado de manera urgente al nosocomio con la intención de que recibiera atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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La noticia provocó una fuerte movilización en el exterior de la clínica, donde familiares del menor se reunieron mientras enfrentaban momentos de profunda consternación por lo ocurrido. La situación generó tensión entre los presentes, por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para mantener el orden.

De manera preliminar trascendió que el menor habría tenido un conflicto con algunos de sus hermanos antes de que ocurriera el hecho que terminó por llevarlo al hospital. Entre las primeras versiones se señaló que el pequeño presuntamente se habría quitado la vida.

No obstante, esta información no había sido confirmada oficialmente y permanecía como una línea dentro de las investigaciones, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del menor.

Mientras se desarrollaban las diligencias, familiares permanecieron en las inmediaciones de la Clínica 9, visiblemente afectados por la pérdida del pequeño. La presencia de los cuerpos de seguridad permitió controlar la situación y evitar que la tensión aumentara.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la colonia Guadalupe Borja y determinar las circunstancias exactas en las que perdió la vida el menor.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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