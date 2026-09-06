Jóvenes de preparatoria y universidad lideran atenciones por abuso de alcohol en Saltillo

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    Jóvenes de preparatoria y universidad lideran atenciones por abuso de alcohol en Saltillo
    El consumo de alcohol entre estudiantes vuelve a generar preocupación ante la difusión de eventos con bebidas ilimitadas. IA

Jóvenes de 15 a 19 años concentran la mayor cantidad de atenciones por consumo de sustancias en Saltillo, aunque los casos disminuyeron entre 2024 y 2025

Los jóvenes de 16 a 19 años de edad, correspondientes a los niveles de preparatoria y universidad, se posicionan en Saltillo como el sector de la población más propenso a cometer abusos de alcohol y a desarrollar adicciones.

De acuerdo con una revisión realizada por Vanguardia a la base de datos del Centro de Integración Juvenil (CIJ), institución encargada de registrar las atenciones por abuso de alcohol y drogas, las personas ubicadas en este rango de edad representan el grupo de mayor reincidencia y vulnerabilidad en la localidad.

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No obstante, es importante precisar que, al revisar la tendencia en un breve lapso, los registros consolidados muestran un descenso en el número de atenciones brindadas entre los años 2024 y 2025.

LA RADIOGRAFÍA DE LAS ATENCIONES POR RANGO DE EDAD

Los datos del Centro de Integración Juvenil muestran diferencias en el comportamiento del consumo de sustancias según los rangos de edad en Saltillo. De 15 a 19 años, correspondiente a la edad en que se estudia preparatoria y universidad, es el sector con mayor volumen de pacientes, acumulando 432 casos atendidos en el transcurso de los dos años.

La cifra experimentó una notable reducción de un año a otro, al pasar de 261 casos en 2024 a 171 atenciones en 2025.

En personas de 10 a 14 años, el CIJ brindó atención a 199 casos en el acumulado de los dos años, registrando también una baja al pasar de 110 casos en 2024 a 89 en 2025.

En el grupo de edad de 20 a 24 años, a diferencia de los sectores anteriores, este grupo mostró una tendencia inversa con un ligero incremento, sumando 81 casos totales, divididos en 36 reportados en 2024 y 45 durante 2025.

La Subsecretaría de Salud en Coahuila ha enfatizado que el alcohol se mantiene de manera persistente como la principal droga de inicio entre la población estudiantil del estado.

“BARRA LIBRE”

La discusión sobre el consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad y jóvenes universitarios cobró relevancia pública recientemente debido a la difusión masiva en redes sociales de una invitación dirigida a los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Estos alumnos de nuevo ingreso pertenecen precisamente al rango de edad identificado por las autoridades de salud como el más vulnerable ante el abuso de estas sustancias.

La invitación digital especifica que el evento está reservado exclusivamente para los estudiantes de la facultad, ofrece acceso gratuito y promete el suministro de “alcohol ilimitado” para los asistentes.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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