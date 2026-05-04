Tragedia en Monclova: fallece sexagenaria al intentar cruzar el bulevar Harold R. Pape

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    Tragedia en Monclova: fallece sexagenaria al intentar cruzar el bulevar Harold R. Pape
    Elementos de seguridad pública acudieron al sitio tras el percance, donde la mujer fue localizada sin signos vitales sobre el carril derecho del puente vehicular. LIDIET MEXICANO

Vecinos de la colonia Obrera señalaron que la falta de cruces peatonales seguros obliga a los ciudadanos a arriesgar la vida diariamente al intentar atravesar el bulevar

MONCLOVA, COAH.- Una mujer perdió la vida de manera trágica la tarde de este lunes tras ser atropellada al intentar cruzar el bulevar Harold R. Pape, una de las arterias más transitadas de Monclova.

La víctima, identificada como Isidra “N”, de 66 años, presuntamente trató de atravesar la vialidad brincando las estructuras divisorias conocidas como “ballenas”, en un intento por alcanzar la parada de transporte público ubicada al otro lado.

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El fatal accidente ocurrió a la altura de la avenida Tres y el Club Búfalos, cuando un taxi blanco descendía el puente de la colonia Obrera con dirección al sur.

Según testigos que iban a bordo de la unidad de alquiler, la mujer apareció de forma repentina entre los carriles, sin que el conductor pudiera frenar o maniobrar para evitar el impacto.

El vehículo involucrado pertenece a la línea Radio Taxi y era conducido por Alberto “N”, de 72 años, quien fue asegurado por elementos de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades.

Tras el impacto, la mujer quedó tendida boca abajo sobre el carril derecho del puente vehicular de Puerta Cuatro, con lesiones severas en la cabeza que le causaron la muerte. Entre sus pertenencias se encontró una credencial del Bienestar con la que se logró su identificación.

Vecinos de la colonia Obrera advirtieron que este tipo de situaciones son recurrentes debido a la falta de infraestructura peatonal segura, ya que diariamente personas arriesgan la vida al cruzar el bulevar para tomar el transporte.

Ante la tragedia, habitantes reiteraron el llamado urgente a las autoridades para la construcción de un puente peatonal que evite más muertes en esta peligrosa zona.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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