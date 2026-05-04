Arrancará PRI Coahuila campañas de territorio, a pie y de contacto con la gente: Carlos Robles

Explicó que los arranques se realizarán en cabeceras municipales y comités locales, con presencia de los aspirantes en puntos clave como Saltillo, Ramos Arizpe y la región Centro. Señaló que el partido tendrá actividad en los 38 municipios del estado.

El dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, informó que las campañas de sus candidatos al Congreso de Coahuila iniciarán el próximo 5 de mayo a primera hora, con actividades simultáneas en distintas regiones del estado rumbo a la jornada electoral del 7 de junio.

En el caso de los candidatos de los distritos 13, 14, 15 y 16, con cabecera en Saltillo, tendrán su arranque en las instalaciones del partido ubicadas en el bulevar Francisco Coss.

Robles indicó que la estrategia del PRI se enfocará en una campaña territorial, con recorridos a pie y contacto permanente con la población.

Afirmó que los candidatos y candidatas han sido seleccionados bajo criterios de legalidad y reputación por lo que no debe caber duda sobre su conducta.

Sobre el desarrollo del proceso electoral, anticipó un ambiente de tranquilidad en el estado y descartó confrontaciones con la oposición.

“No nos vamos a desgastar ni en ataques... simplemente vamos a trabajar”, dijo.

“Siempre, carro completo, para eso estamos trabajando”, concluyó.