Arrancará PRI Coahuila campañas de territorio, a pie y de contacto con la gente: Carlos Robles

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    Arrancará PRI Coahuila campañas de territorio, a pie y de contacto con la gente: Carlos Robles
    El dirigente estatal del PRI afirmó que la estrategia electoral estará centrada en recorridos territoriales y contacto directo con la ciudadanía. KATYA GONZÁLEZ

El PRI en Coahuila pondrá en marcha este 5 de mayo las campañas de sus aspirantes al Congreso local con actividades simultáneas en todo el estado

El dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, informó que las campañas de sus candidatos al Congreso de Coahuila iniciarán el próximo 5 de mayo a primera hora, con actividades simultáneas en distintas regiones del estado rumbo a la jornada electoral del 7 de junio.

Explicó que los arranques se realizarán en cabeceras municipales y comités locales, con presencia de los aspirantes en puntos clave como Saltillo, Ramos Arizpe y la región Centro. Señaló que el partido tendrá actividad en los 38 municipios del estado.

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En el caso de los candidatos de los distritos 13, 14, 15 y 16, con cabecera en Saltillo, tendrán su arranque en las instalaciones del partido ubicadas en el bulevar Francisco Coss.

Robles indicó que la estrategia del PRI se enfocará en una campaña territorial, con recorridos a pie y contacto permanente con la población.

Afirmó que los candidatos y candidatas han sido seleccionados bajo criterios de legalidad y reputación por lo que no debe caber duda sobre su conducta.

Sobre el desarrollo del proceso electoral, anticipó un ambiente de tranquilidad en el estado y descartó confrontaciones con la oposición.

“No nos vamos a desgastar ni en ataques... simplemente vamos a trabajar”, dijo.

“Siempre, carro completo, para eso estamos trabajando”, concluyó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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