Tras días de búsqueda, encuentran con vida a Mayra ‘N’ en Nava; desapareció en Múzquiz, Coahuila

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    Tras días de búsqueda, encuentran con vida a Mayra ‘N’ en Nava; desapareció en Múzquiz, Coahuila
    Mayra fue localizada con vida en Nava tras ser reportada como no localizada en Múzquiz el pasado 3 de septiembre. FGE

Autoridades de Coahuila coordinaron un operativo para localizar a la mujer reportada como no localizada en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.- Tras varios días de búsqueda, una mujer de 45 años que había sido reportada como no localizada en el municipio de Múzquiz fue encontrada con vida en Nava, como resultado de un operativo coordinado por autoridades de seguridad y procuración de justicia de Coahuila.

La mujer, identificada como Mayra “N”, había sido reportada como no localizada el pasado 3 de septiembre, por lo que la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) puso en marcha las acciones correspondientes para establecer su paradero.

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Desde que se recibió el reporte, las autoridades desplegaron distintas diligencias de investigación y búsqueda, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de casos de personas no localizadas.

En las labores participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal de Coahuila, quienes desarrollaron diversas líneas de investigación con el objetivo de obtener información que permitiera ubicar a la mujer.

El operativo fue supervisado por el delegado regional de la FGE, Diego Garduño, así como por personal especializado del área de Personas No Localizadas.

Las acciones se realizaron bajo un esquema de respuesta coordinada entre corporaciones, con seguimiento a los datos obtenidos durante las investigaciones.

LA HALLAN CON VIDA EN NAVA

Como resultado de los trabajos emprendidos, Mayra “N” fue localizada con vida en el municipio de Nava, pocos días después de que se reportara su desaparición.

Tras confirmarse su localización, se contempló su traslado hacia la Región Carbonífera, donde sería entregada a sus familiares.

La Fiscalía estatal destacó que el resultado fue posible mediante la coordinación entre las corporaciones participantes y las áreas encargadas de investigar y atender los reportes de personas no localizadas.

La dependencia informó que continuará dando seguimiento a este tipo de casos y reiteró la importancia de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos para activar los mecanismos de búsqueda.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila refrendó su disposición para mantener la coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y fortalecer las acciones encaminadas a la localización de personas reportadas como no localizadas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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