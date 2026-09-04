Truenan abogados de la Región Centro de Coahuila, contra el Poder Judicial

Los abogados Napoleón Álvarez Correa y Adalberto Varela Armendáriz forman parte del grupo de litigantes se presentaron ante al magistrado Ricardo López Campos, para exponerle las inconformidades que enfrentan diariamente en los juzgados y exigir una mayor atención a los problemas que, señalaron, no son exclusivos de Monclova .

MONCLOVA, COAH.- Un grupo de abogados de la Región Centro alzó la voz este viernes contra las deficiencias y retrasos que, aseguran, prevalecen en el Poder Judicial del Estado, situación que termina afectando directamente a los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de justicia.

Entre los principales reclamos se encuentran la tardanza en el dictado de acuerdos, las diligencias que deben practicar los actuarios y la falta de atención oportuna a los diferentes procedimientos, lo que puede mantener durante meses a los ciudadanos esperando una resolución.

Adalberto Varela señaló que esta situación resulta todavía más preocupante ante la difícil situación económica que atraviesa la Región Centro, pues existen personas que acuden a los tribunales para intentar cobrar una letra de cambio, un pagaré o un cheque y no pueden concretar el procedimiento debido a los retrasos.

“La gente viene a buscar a cobrar la letra de pago, el pagaré o el cheque y no lo puede cristalizar, precisamente por la falta de atención”, expuso.

Como ejemplo, relató que desde marzo solicitó por escrito copias certificadas ante un tribunal laboral en Saltillo, conforme a lo establecido por la ley, y hasta la fecha su petición no ha sido acordada, pese a que ha acudido personalmente en dos ocasiones y enviado correos electrónicos para insistir en el trámite.

Los litigantes señalaron que este tipo de situaciones se repite en juzgados civiles, familiares y de otras materias, por lo que consideran necesario que se revise el funcionamiento de las áreas y, en caso de ser necesario, se remueva o sustituya al personal que no tenga la capacidad para atender adecuadamente las responsabilidades que tiene a su cargo.

AFECTA RELACIÓN CON CLIENTES

Napoleón Álvarez Correa advirtió que el problema también termina afectando la relación entre los abogados y sus clientes, pues ante la falta de avances en los expedientes, los ciudadanos llegan a pensar que sus representantes legales no están haciendo su trabajo.

“Los clientes se desesperan y muchas veces ven que no está trabajando en la forma del desempeño del abogado, y pues cambian de abogados”, señaló.