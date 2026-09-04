Truenan abogados de la Región Centro de Coahuila, contra el Poder Judicial

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Monclova
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    Truenan abogados de la Región Centro de Coahuila, contra el Poder Judicial
    El grupo de inconformes se presentó en las oficinas del magistrado Ricardo López Campos, para exponer las deficiencias que, afirman, imperan en el Poder Judicial de Coahuila. LIDIET MEXICANO

Acusan deficiencias y retrasos en trámites que normalmente se resuelven en pocos días; piden reemplazar personal ineficiente

MONCLOVA, COAH.- Un grupo de abogados de la Región Centro alzó la voz este viernes contra las deficiencias y retrasos que, aseguran, prevalecen en el Poder Judicial del Estado, situación que termina afectando directamente a los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de justicia.

Los abogados Napoleón Álvarez Correa y Adalberto Varela Armendáriz forman parte del grupo de litigantes se presentaron ante al magistrado Ricardo López Campos, para exponerle las inconformidades que enfrentan diariamente en los juzgados y exigir una mayor atención a los problemas que, señalaron, no son exclusivos de Monclova.

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Entre los principales reclamos se encuentran la tardanza en el dictado de acuerdos, las diligencias que deben practicar los actuarios y la falta de atención oportuna a los diferentes procedimientos, lo que puede mantener durante meses a los ciudadanos esperando una resolución.

Adalberto Varela señaló que esta situación resulta todavía más preocupante ante la difícil situación económica que atraviesa la Región Centro, pues existen personas que acuden a los tribunales para intentar cobrar una letra de cambio, un pagaré o un cheque y no pueden concretar el procedimiento debido a los retrasos.

“La gente viene a buscar a cobrar la letra de pago, el pagaré o el cheque y no lo puede cristalizar, precisamente por la falta de atención”, expuso.

Como ejemplo, relató que desde marzo solicitó por escrito copias certificadas ante un tribunal laboral en Saltillo, conforme a lo establecido por la ley, y hasta la fecha su petición no ha sido acordada, pese a que ha acudido personalmente en dos ocasiones y enviado correos electrónicos para insistir en el trámite.

Los litigantes señalaron que este tipo de situaciones se repite en juzgados civiles, familiares y de otras materias, por lo que consideran necesario que se revise el funcionamiento de las áreas y, en caso de ser necesario, se remueva o sustituya al personal que no tenga la capacidad para atender adecuadamente las responsabilidades que tiene a su cargo.

AFECTA RELACIÓN CON CLIENTES

Napoleón Álvarez Correa advirtió que el problema también termina afectando la relación entre los abogados y sus clientes, pues ante la falta de avances en los expedientes, los ciudadanos llegan a pensar que sus representantes legales no están haciendo su trabajo.

“Los clientes se desesperan y muchas veces ven que no está trabajando en la forma del desempeño del abogado, y pues cambian de abogados”, señaló.

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Los abogados consideraron que esta situación requiere una respuesta directa por parte de las autoridades del Poder Judicial y adelantaron que la inconformidad podría convertirse en el inicio de un movimiento generalizado de los litigantes para exigir que se atiendan los retrasos.

Explicaron que la mayoría de los abogados que ejercen en la Región Centro se han visto afectados por la tardanza en el dictado de acuerdos y otras actuaciones, por lo que también han buscado el respaldo del Colegio de Abogados, aunque aseguraron que hasta ahora no han obtenido una respuesta que permita resolver el problema.

La exigencia, dijeron, es sencilla: que los tribunales funcionen con mayor rapidez, que exista atención a los abogados y ciudadanos y que quienes ocupan los cargos tengan la capacidad y responsabilidad necesarias para sacar adelante los procedimientos.

Los litigantes insistieron en que no se trata únicamente de una molestia del gremio, sino de un problema que termina impactando a familias y ciudadanos que esperan durante meses una solución a sus conflictos legales.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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