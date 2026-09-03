Optimización de recursos dispara hasta 300% servicios médicos en salud municipal

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Municipal de Torreón logró elevar entre un 200 y 300% la productividad en los servicios de rayos X y ultrasonido, derivado de una estrategia para corregir el subaprovechamiento de su infraestructura técnica y humana. Al respecto, Juan Pérez Ortega, director de la instancia, detalló que al arrancar su administración se efectuó una evaluación integral para conocer el estado operativo real, detectando que los departamentos de imagenología registraban una baja actividad a pesar de tener todo lo necesario para operar a mayor escala.

“En estas cuatro semanas que tenemos se han mejorado algunas áreas hasta en un 200, 300 por ciento, por ejemplo, la de rayos X y el área de ultrasonidos, donde teníamos baja productividad”, reiteró el servidor público. El funcionario subrayó que la directriz central es maximizar la eficiencia de los recursos existentes antes de contemplar ampliaciones presupuestales o materiales. Este principio de optimización también se extendió al trabajo territorial, donde las acciones de fumigación y nebulización preventiva contra el dengue pasaron de tres a 15 operativos por semana.

De forma complementaria, se mantienen firmes las estrategias de salud pública orientadas a prevenir padecimientos por garrapatas y el cuidado animal. En este sentido, se confirmó la continuidad de las esterilizaciones en el Centro de Control Canino y el regreso de los módulos dominicales de atención en el Paseo Colón. Pérez Ortega concluyó que los resultados de esta primera evaluación servirán como base para consolidar ajustes subsecuentes, buscando garantizar un acceso más robusto y oportuno a la salud para toda la ciudadanía torreonense.