Optimización de recursos dispara hasta 300% servicios médicos en salud municipal

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Optimización de recursos dispara hasta 300% servicios médicos en salud municipal
    Mejoran hasta 300% atención de estudios médicos en Torreón, según reportó la Dirección de Salud Municipal. SANDRA GÓMEZ

Una revisión inicial detectó equipos y personal subutilizados, por lo que se modificó la operación para aprovechar la capacidad existente

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Municipal de Torreón logró elevar entre un 200 y 300% la productividad en los servicios de rayos X y ultrasonido, derivado de una estrategia para corregir el subaprovechamiento de su infraestructura técnica y humana.

Al respecto, Juan Pérez Ortega, director de la instancia, detalló que al arrancar su administración se efectuó una evaluación integral para conocer el estado operativo real, detectando que los departamentos de imagenología registraban una baja actividad a pesar de tener todo lo necesario para operar a mayor escala.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/de-jonathan-melendez-a-marco-ebben-los-crimenes-que-han-sacudido-atizapan-de-zaragoza-CG23256062

“En estas cuatro semanas que tenemos se han mejorado algunas áreas hasta en un 200, 300 por ciento, por ejemplo, la de rayos X y el área de ultrasonidos, donde teníamos baja productividad”, reiteró el servidor público.

El funcionario subrayó que la directriz central es maximizar la eficiencia de los recursos existentes antes de contemplar ampliaciones presupuestales o materiales. Este principio de optimización también se extendió al trabajo territorial, donde las acciones de fumigación y nebulización preventiva contra el dengue pasaron de tres a 15 operativos por semana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/adios-a-los-vehiculos-de-traccion-animal-retiran-a-130-equinos-en-torreon-LG23254483

De forma complementaria, se mantienen firmes las estrategias de salud pública orientadas a prevenir padecimientos por garrapatas y el cuidado animal. En este sentido, se confirmó la continuidad de las esterilizaciones en el Centro de Control Canino y el regreso de los módulos dominicales de atención en el Paseo Colón.

Pérez Ortega concluyó que los resultados de esta primera evaluación servirán como base para consolidar ajustes subsecuentes, buscando garantizar un acceso más robusto y oportuno a la salud para toda la ciudadanía torreonense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Salud Pública
Gobierno

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El anexo del segundo informe

El anexo del segundo informe
true

Protege el magistrado Mery Ayup despojo inmobiliario en Coahuila: Mejía Berdeja
true

POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila

Diez personas fueron aseguradas por la Policía Municipal tras el enfrentamiento registrado por el supuesto cobro de una deuda.

Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez
El diputado por el PT ya había quedado fuera del Congreso, luego de acumular tres faltas sin justificar.

Tribunal Electoral federal vuelve a dejar a Tony Flores fuera del Congreso de Coahuila; podría no regresar
El coahuilense volverá a compartir equipo con Isaac del Toro, con quien anteriormente coincidió en el AR Monex Team.

Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta
Naftogaz es la compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania. Es una empresa estatal subordinada al gobierno del país. La empresa se dedica a la extracción, transporte y refinamiento de gas natural y petróleo crudo.

Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones
Irán lleva años probando misiles, y se alega que Rusia intervino en 2023 para ayudar a desarrollar misiles de crucero supersónicos.

Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU