UTRCC celebra la graduación de la generación 2023-2025 en Monclova
La ceremonia incluyó la premiación a los mejores promedios de la generación, quienes fueron reconocidos por su disciplina y desempeño académico
MONCLOVA, COAH.- Tras años de dedicación y esfuerzo, decenas de jóvenes de la Región Centro de Coahuila concluyeron sus estudios profesionales y se graduaron de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. Esta casa de estudios se vistió de gala al llevar a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2023-2025 en las instalaciones del Teatro de la Ciudad en Monclova.
Los estudiantes egresaron como Técnicos Superiores Universitarios en diversas áreas: Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Energías Renovables área Calidad, Mecatrónica área Automatización, Mantenimiento área Industrial, Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible, Procesos Industriales área Manufactura y Química área Tecnología Ambiental.
La ceremonia fue encabezada por el Rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, mientras que el padrino de la generación 2025 fue Alejandro Morin Martínez. También asistió personal docente y administrativo, así como alcaldes de la región y directores de instituciones de nivel medio superior y superior.
Durante el evento se realizó la premiación a los mejores promedios de la generación. En su mensaje, el rector destacó: “Creer en sí mismo es uno de los ladrillos más importantes en la construcción de cualquier persona exitosa. Felicidades, graduados, y recuerden: una vez Puma, Puma por siempre”.