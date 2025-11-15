UTRCC celebra la graduación de la generación 2023-2025 en Monclova

Monclova
/ 15 noviembre 2025
    UTRCC celebra la graduación de la generación 2023-2025 en Monclova
    Integrantes de la generación 2023-2025 recibieron su reconocimiento tras concluir sus estudios en diversas áreas técnicas. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La ceremonia incluyó la premiación a los mejores promedios de la generación, quienes fueron reconocidos por su disciplina y desempeño académico

MONCLOVA, COAH.- Tras años de dedicación y esfuerzo, decenas de jóvenes de la Región Centro de Coahuila concluyeron sus estudios profesionales y se graduaron de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. Esta casa de estudios se vistió de gala al llevar a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2023-2025 en las instalaciones del Teatro de la Ciudad en Monclova.

Los estudiantes egresaron como Técnicos Superiores Universitarios en diversas áreas: Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Energías Renovables área Calidad, Mecatrónica área Automatización, Mantenimiento área Industrial, Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible, Procesos Industriales área Manufactura y Química área Tecnología Ambiental.

$!Egresados de la UTRCC celebraron su graduación en el Teatro de la Ciudad, acompañados por familiares y autoridades educativas.
Egresados de la UTRCC celebraron su graduación en el Teatro de la Ciudad, acompañados por familiares y autoridades educativas. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La ceremonia fue encabezada por el Rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, mientras que el padrino de la generación 2025 fue Alejandro Morin Martínez. También asistió personal docente y administrativo, así como alcaldes de la región y directores de instituciones de nivel medio superior y superior.

$!Autoridades académicas y municipales presidieron la ceremonia en la que decenas de jóvenes culminaron su formación profesional.
Autoridades académicas y municipales presidieron la ceremonia en la que decenas de jóvenes culminaron su formación profesional. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Durante el evento se realizó la premiación a los mejores promedios de la generación. En su mensaje, el rector destacó: “Creer en sí mismo es uno de los ladrillos más importantes en la construcción de cualquier persona exitosa. Felicidades, graduados, y recuerden: una vez Puma, Puma por siempre”.

