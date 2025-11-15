UTRCC celebra la graduación de la generación 2023-2025 en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Tras años de dedicación y esfuerzo, decenas de jóvenes de la Región Centro de Coahuila concluyeron sus estudios profesionales y se graduaron de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. Esta casa de estudios se vistió de gala al llevar a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2023-2025 en las instalaciones del Teatro de la Ciudad en Monclova.

Los estudiantes egresaron como Técnicos Superiores Universitarios en diversas áreas: Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Energías Renovables área Calidad, Mecatrónica área Automatización, Mantenimiento área Industrial, Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible, Procesos Industriales área Manufactura y Química área Tecnología Ambiental.

