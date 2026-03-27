UTRCC se suma al Pañatón 2026 con donativo en favor de sectores vulnerables
Estudiantes, docentes y personal administrativo participaron en la recolección de pañales, sumando 350 paquetes para apoyar a sectores vulnerables
MONCLOVA, COAH.- En un acto que destacó por su sentido humano y compromiso social, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) se sumó a la campaña Pañatón 2026, logrando reunir un importante donativo en beneficio de personas en situación vulnerable.
La entrega simbólica se realizó ante el DIF Coahuila, encabezada por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, quien estuvo acompañado por personal administrativo, docentes y estudiantes, reflejando la unidad y el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad universitaria.
Gracias a la participación de la familia “Puma”, se logró la recolección de 350 paquetes de pañales, equivalentes a aproximadamente 3 mil 150 unidades, los cuales serán destinados a apoyar a los sectores más vulnerables de la población a través del sistema estatal.
Durante su mensaje, el rector subrayó que este tipo de acciones trascienden las cifras, al representar valores como la empatía, la integración y la solidaridad.
“Estas acciones no son solo números; representan integración, solidaridad y empatía. En la UTRCC formamos profesionistas, pero sobre todo ciudadanos conscientes de que el apoyo mutuo es la base de una sociedad fuerte”, expresó.