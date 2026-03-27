UTRCC se suma al Pañatón 2026 con donativo en favor de sectores vulnerables

MONCLOVA, COAH.- En un acto que destacó por su sentido humano y compromiso social, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) se sumó a la campaña Pañatón 2026, logrando reunir un importante donativo en beneficio de personas en situación vulnerable.

La entrega simbólica se realizó ante el DIF Coahuila, encabezada por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, quien estuvo acompañado por personal administrativo, docentes y estudiantes, reflejando la unidad y el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad universitaria.