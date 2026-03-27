‘Ciudadanos ya están hartos de trabas, recurren a exponer su caso públicamente’: Foro de Abogados de Saltillo

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    ‘Ciudadanos ya están hartos de trabas, recurren a exponer su caso públicamente’: Foro de Abogados de Saltillo
    Xavier Laureano afirma que el retraso en los juicios se debe a la administración deficiente del Poder Judicial. ARCHIVO

Gremio jurídico revira: niega prácticas indebidas y señala crisis operativa

El Presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano, calificó como “desacertadas” las recientes declaraciones del magistrado presidente del Tribunal, Miguel Mery quien indicó que existen abogados que retrasan los procesos judiciales con el fin de cobrar más honorarios y de litigar en los medios de comunicación.

En respuesta a los señalamientos, Laureano considera que pueden influir en la ciudadanía para no contratar abogados litigantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/la-justicia-no-se-litiga-en-medios-miguel-mery-presidente-del-pj-de-coahuila-caso-karyna-es-por-violencia-familiar-DP19703653

En entrevista para VANGUARDIA, Laureano afirmó que el verdadero retraso en los juicios no es responsabilidad de los defensores, sino de una administración deficiente.

”El ciudadano ya harto de todas las trabas que ponen en el propio Poder Judicial, recurre a exponerlo, a decirlo públicamente para buscar ser escuchado. Y eso es lo que le molesta (a Miguel Mery)”, indicó.

Xavier Laureano, indicó que el sistema judicial enfrenta un rezago impresionante donde la admisión de una demanda puede tardar hasta tres meses, sumado a un mes adicional para realizar las notificaciones correspondientes,.

El líder del gremio detalló que las carencias operativas son críticas. “Estamos hablando de falta de personal. Los secretarios de acuerdo reportan tener hasta 300 expedientes en fila pendientes por resolver”, dijo.

Además, indicó que la central de actuarios no cuenta con equipo suficiente, operando apenas con tres vehículos para cubrir todas las notificaciones, lo que imposibilita un trabajo eficiente.

Otro punto que destaca es la falta de capacitación, al señalar que el personal no cuenta con la preparación necesaria para agilizar los trámites.

DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN

Respecto a las críticas por el uso de redes sociales y medios de comunicación, Laureano aclaró que en la mayoría de los casos es el ciudadano quién decide exponer su situación públicamente para ser escuchado.

Asimismo, defendió que el uso de la opinión pública puede formar parte de una estrategia de defensa legítima y que el Poder Judicial no puede coartar la libertad de expresión de los litigantes ni de sus clientes.

El presidente del Foro de Abogados también denunció que el magistrado presidente se ha referido a ellas de manera despectiva por publicitar sus casos.

Ante esta situación, el gremio hizo un llamado enérgico a la presidencia del Tribunal para que “respete la labor de los abogados y deje de intervenir en sus estrategias profesionales”.

Finalmente, Laureano instó a la ciudadanía a confiar en sus abogados, explicando que ante la lentitud y las malas resoluciones de los jueces, los litigantes se ven obligados a promover juicios de amparo para proteger los derechos de sus representados.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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