Ven ex obreros de AHMSA positiva representación legal ordenada por jueza

MONCLOVA, COAH.- Luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública la designación de un asesor jurídico para representar colectivamente a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), ex obreros de la acerera consideraron que esta medida podría fortalecer la defensa de sus derechos dentro del proceso concursal. Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, declaró durante la reunión semanal que realizan en la Plaza Principal de Monclova que, hasta ahora, los trabajadores no cuentan con una representación jurídica formal.

“Efectivamente nosotros no tenemos una representación legal. Somos puros trabajadores que hicimos una asociación civil para poder tener una representación y defendernos. Pero no tenemos un jurídico. Hasta ahorita nuestra lucha ha sido más política que legal”, expresó. Señaló que la observación de la jueza Ruth Haggi Huerta García podría ser válida, ya que el procedimiento concursal requiere conocimientos técnicos y jurídicos para salvaguardar los intereses de los trabajadores. “A lo mejor tiene razón en que se nos asigne un asesor jurídico, y nosotros con gusto lo aceptaríamos porque sí es necesario”, indicó. El líder explicó que el grupo de ex trabajadores envió recientemente un escrito al Juzgado. En él manifestaron su inconformidad con diversos aspectos del proceso, entre ellos la venta de acciones de la empresa, el precio fijado y la falta de transparencia en algunos movimientos del concurso mercantil. “Nosotros le hicimos una observación de que como trabajadores no estamos de acuerdo con la venta que se hizo de las acciones. No estamos de acuerdo con el precio y pedimos mayor transparencia en todos los movimientos del proceso”, afirmó. Añadió que también solicitaron que no se otorguen más prórrogas, debido a que la incertidumbre ha generado desesperación entre los ex trabajadores que continúan a la espera del pago de sus prestaciones laborales. Aunque consideró positiva la posibilidad de contar con un asesor jurídico, aclaró que la decisión deberá tomarse de manera colectiva entre los integrantes del grupo.

“Esto salió apenas y lo vamos a platicar entre todos. Yo no puedo tomar una decisión solo. Vamos a verlo y entre todos tomaremos una decisión”, puntualizó. Reconoció además que los ex obreros no cuentan con recursos económicos suficientes para contratar un abogado de tiempo completo. Por ello, consideró que la designación de un asesor jurídico por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública representaría un apoyo importante para su defensa. “Nosotros honestamente no tenemos dinero para pagar un asesor jurídico de tiempo completo. Sí tenemos abogados amigos de Monclova que nos apoyan, pero un representante permanente no lo tenemos”, comentó. Torres Ávalos sostuvo que la representación legal será especialmente necesaria cuando se concrete la venta de la empresa y se discuta la forma en que se cubrirán los pagos pendientes a los trabajadores. “Cuando se venda la empresa y tengamos que sentarnos en una mesa para ver la situación de los pagos, ahí sí tendremos que llevar un representante, un abogado que sepa y que nos pueda defender”, señaló. Respecto a las observaciones presentadas al Juzgado, indicó que la respuesta recibida fue que las actuaciones realizadas se ajustaron a la ley y que no se presentó una impugnación dentro del plazo correspondiente. Finalmente, advirtió que los ex trabajadores mantienen la esperanza de que se cumplan los plazos establecidos para avanzar en el proceso concursal. Agregó que, de no haber resultados, podrían analizar nuevas acciones de protesta de manera consensuada.

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