Vigilarán bares y restaurantes durante el partido México-Inglaterra; buscan mantener saldo blanco

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mantener el orden durante el partido entre México e Inglaterra del próximo domingo, la Coordinación de Padrones de la Secretaría de Finanzas en la Región Centro reforzará los recorridos de vigilancia en bares, restaurantes y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. El coordinador de Padrones, Andrés Sáenz, informó que durante el encuentro anterior únicamente se registraron dos o tres incidentes menores relacionados con personas en estado de ebriedad, situaciones que fueron controladas de inmediato sin que se presentaran consecuencias mayores.

Destacó que no hubo reportes de problemas en restaurantes-bar, donde predominó un ambiente familiar, ya que durante las transmisiones de los partidos estos establecimientos ofrecen alimentos y reciben principalmente a familias que acuden a disfrutar del encuentro. Sáenz señaló que la mayoría de los aficionados optó por ver el partido desde sus hogares, lo que contribuyó a que la jornada transcurriera con tranquilidad. En el caso de las cantinas, comentó que la afluencia fue baja y el ambiente permaneció sin incidentes.

Indicó que, independientemente de si algunos negocios instalan pantallas para transmitir el encuentro, las autoridades mantendrán presencia en todos los establecimientos que operen durante el partido para verificar que se respete el orden y prevenir cualquier situación de riesgo. Finalmente, reiteró que el operativo de supervisión se mantendrá durante toda la jornada deportiva con la finalidad de que los aficionados disfruten del partido en un ambiente seguro y familiar.

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