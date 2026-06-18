Saltillo: Mundial aumenta afluencia en bares; autoridades intensifican supervisiones

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    Saltillo: Mundial aumenta afluencia en bares; autoridades intensifican supervisiones
    Las inspecciones se enfocan principalmente en verificar los niveles de ruido y el cumplimiento de reglamentos. ESPECIAL

Los recorridos buscan garantizar el orden y evitar afectaciones a vecinos durante los partidos de fútbol

Autoridades municipales y representantes del sector comercial de la Región Sureste de Coahuila anunciaron el reforzamiento de los operativos de supervisión en bares y restaurantes de Saltillo y Ramos Arizpe, con el objetivo de garantizar el orden durante las transmisiones de los partidos de fútbol de la Copa del Mundo.

Christian Duarte, representante de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, informó que elementos de la Policía Municipal, el agrupamiento Distrito Centro y personal de Ecología mantienen recorridos constantes para verificar el cumplimiento de las disposiciones, principalmente en materia de niveles de ruido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pone-municipio-de-saltillo-marca-personal-a-bares-y-restaurantes-del-centro-historico-FG21365022

El líder empresarial señaló que la intención es que los establecimientos operen conforme al reglamento y eviten afectar a los vecinos del primer cuadro de la ciudad.

“Buscamos que todos los bares y restaurantes estén en regla en cuanto al tema de ruido, que no aumenten los decibeles y que puedan realizar sus actividades sin afectar a la comunidad”, explicó.

Duarte destacó que el sector comercial respalda las actividades que generan movimiento económico en el centro de Saltillo, siempre y cuando exista respeto a las normas establecidas.

“Estamos a favor de toda la actividad económica que beneficie al centro de la ciudad, siempre y cuando se cumplan los reglamentos y no se perjudique a los vecinos”, puntualizó.

Respecto al comportamiento de los establecimientos durante esta temporada de alta afluencia, indicó que la mayoría ha cumplido con las disposiciones. Señaló que únicamente un porcentaje reducido tuvo algún tipo de cierre, pero actualmente los comercios operan con normalidad y la atención se concentra en las transmisiones de los partidos.

Por su parte, el director de Alcoholes de Ramos Arizpe, Francisco Vázquez, informó que el municipio mantiene saldo blanco en materia de supervisión gracias al trabajo coordinado con Seguridad Pública y los recorridos preventivos.

Detalló que las revisiones se intensifican principalmente durante los fines de semana y en las zonas donde existe mayor concentración de establecimientos.

El funcionario advirtió que no se permitirán extensiones de horario bajo el argumento de actividades administrativas fuera del tiempo autorizado, como cierres de caja o labores de limpieza.

“Ha habido algunas situaciones donde se les ha llamado la atención a algunos locales, restaurantes o bares que se quedan a hacer cortes de caja o limpieza fuera del horario permitido”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-omisiones-en-regulacion-de-bares-afectan-la-paz-del-centro-afirman-vecinos-del-sector-CG21411470

Ante la expectativa generada por el Mundial, Vázquez señaló que se prevé un aumento en la afluencia de clientes durante los días de partido, especialmente cuando los encuentros coincidan con jornadas de mayor convivencia social.

Finalmente, recordó que las mediciones de ruido se realizarán con base en los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana para establecimientos comerciales, por lo que los negocios deberán respetar los niveles permitidos de emisión sonora.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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