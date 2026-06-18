Saltillo: Mundial aumenta afluencia en bares; autoridades intensifican supervisiones

Christian Duarte, representante de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, informó que elementos de la Policía Municipal, el agrupamiento Distrito Centro y personal de Ecología mantienen recorridos constantes para verificar el cumplimiento de las disposiciones, principalmente en materia de niveles de ruido.

Autoridades municipales y representantes del sector comercial de la Región Sureste de Coahuila anunciaron el reforzamiento de los operativos de supervisión en bares y restaurantes de Saltillo y Ramos Arizpe, con el objetivo de garantizar el orden durante las transmisiones de los partidos de fútbol de la Copa del Mundo.

El líder empresarial señaló que la intención es que los establecimientos operen conforme al reglamento y eviten afectar a los vecinos del primer cuadro de la ciudad.

“Buscamos que todos los bares y restaurantes estén en regla en cuanto al tema de ruido, que no aumenten los decibeles y que puedan realizar sus actividades sin afectar a la comunidad”, explicó.

Duarte destacó que el sector comercial respalda las actividades que generan movimiento económico en el centro de Saltillo, siempre y cuando exista respeto a las normas establecidas.

“Estamos a favor de toda la actividad económica que beneficie al centro de la ciudad, siempre y cuando se cumplan los reglamentos y no se perjudique a los vecinos”, puntualizó.

Respecto al comportamiento de los establecimientos durante esta temporada de alta afluencia, indicó que la mayoría ha cumplido con las disposiciones. Señaló que únicamente un porcentaje reducido tuvo algún tipo de cierre, pero actualmente los comercios operan con normalidad y la atención se concentra en las transmisiones de los partidos.

Por su parte, el director de Alcoholes de Ramos Arizpe, Francisco Vázquez, informó que el municipio mantiene saldo blanco en materia de supervisión gracias al trabajo coordinado con Seguridad Pública y los recorridos preventivos.

Detalló que las revisiones se intensifican principalmente durante los fines de semana y en las zonas donde existe mayor concentración de establecimientos.

El funcionario advirtió que no se permitirán extensiones de horario bajo el argumento de actividades administrativas fuera del tiempo autorizado, como cierres de caja o labores de limpieza.

“Ha habido algunas situaciones donde se les ha llamado la atención a algunos locales, restaurantes o bares que se quedan a hacer cortes de caja o limpieza fuera del horario permitido”, explicó.