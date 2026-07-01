Reporta Canirac derrama de 3 mdp en Saltillo durante partido México vs Ecuador: ‘ha sido nuestro mejor día’

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    Reporta Canirac derrama de 3 mdp en Saltillo durante partido México vs Ecuador: ‘ha sido nuestro mejor día’
    Restaurantes de Saltillo registraron su mejor jornada desde el inicio de la Copa del Mundo, con una derrama económica cercana a los tres millones de pesos tras el triunfo de México sobre Ecuador. CORTESÍA

Cerca del 35 por ciento de los restaurantes reportaron un lleno total para ver a la Selección Mexicana

Ayer martes los restaurantes de Saltillo reportaron su mejor día en lo que va de la Copa del Mundo luego del triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador por los dieciseisavos de final.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, en la figura de su titular Isidoro García Reyes, expuso que ayer martes se alcanzó una cifra cercana a los tres millones de pesos de derrama económica.

Desde el arranque del Mundial, establecimientos afiliados a la Cámara adaptaron sus menús, promociones y espacios para poder transmitir los partidos, incrementando de a poco su afluencia de comensales.

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$!Promociones, pantallas y horarios nocturnos impulsaron la afluencia de comensales en restaurantes de Saltillo durante el encuentro de la Selección Mexicana.
Promociones, pantallas y horarios nocturnos impulsaron la afluencia de comensales en restaurantes de Saltillo durante el encuentro de la Selección Mexicana. CORTESÍA

“En esta ocasión nos fue mucho mejor, algunos restaurantes ahí de Parque Centro y del norte de la ciudad, del sur también que habilitaron su tema de tener pantallas, promociones, cortesías, tuvieron sold out. Yo creo que es el mejor día”, expuso García Reyes.

Detalló que en el primer partido contra Sudáfrica --celebrado a las 13:00 horas-- tuvo una derrama económica de 1.8 millones de pesos mientras que en los siguientes dos encuentros -ya alas 19:00 horas-, se alcanzaron los 2.5 millones.

García Reyes también destacó que cerca del 35 por ciento de los restaurantes afiliados en la ciudad tuvieron sold out en las mesas e incluso hubo comensales que no alcanzaron mesa.

$!Canirac Saltillo informó que alrededor del 35 por ciento de los restaurantes afiliados alcanzó ocupación total durante el partido entre México y Ecuador.
Canirac Saltillo informó que alrededor del 35 por ciento de los restaurantes afiliados alcanzó ocupación total durante el partido entre México y Ecuador. CORTESÍA

Establecimientos como Casa Juárez, Il Mercato Gentiloni, Lulú Cocina y Vino, así como V. Carranza, reportaron múltiples clientes con su camiseta verde apoyando a la Selección Mexicana.

Cabe recordar que los restaurantes de Canirac han implementado múltiples promociones tanto en los partidos de la Selección Mexicana como en el resto de la Copa del Mundo.

También es importante mencionar que prácticamente todos acataron las disposiciones oficiales requeridas respecto a derechos de transmisión para poder poner pantallas sin problemas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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