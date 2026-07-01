Reporta Canirac derrama de 3 mdp en Saltillo durante partido México vs Ecuador: ‘ha sido nuestro mejor día’

Ayer martes los restaurantes de Saltillo reportaron su mejor día en lo que va de la Copa del Mundo luego del triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador por los dieciseisavos de final. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, en la figura de su titular Isidoro García Reyes, expuso que ayer martes se alcanzó una cifra cercana a los tres millones de pesos de derrama económica. Desde el arranque del Mundial, establecimientos afiliados a la Cámara adaptaron sus menús, promociones y espacios para poder transmitir los partidos, incrementando de a poco su afluencia de comensales.

“En esta ocasión nos fue mucho mejor, algunos restaurantes ahí de Parque Centro y del norte de la ciudad, del sur también que habilitaron su tema de tener pantallas, promociones, cortesías, tuvieron sold out. Yo creo que es el mejor día”, expuso García Reyes. Detalló que en el primer partido contra Sudáfrica --celebrado a las 13:00 horas-- tuvo una derrama económica de 1.8 millones de pesos mientras que en los siguientes dos encuentros -ya alas 19:00 horas-, se alcanzaron los 2.5 millones. García Reyes también destacó que cerca del 35 por ciento de los restaurantes afiliados en la ciudad tuvieron sold out en las mesas e incluso hubo comensales que no alcanzaron mesa.

Establecimientos como Casa Juárez, Il Mercato Gentiloni, Lulú Cocina y Vino, así como V. Carranza, reportaron múltiples clientes con su camiseta verde apoyando a la Selección Mexicana. Cabe recordar que los restaurantes de Canirac han implementado múltiples promociones tanto en los partidos de la Selección Mexicana como en el resto de la Copa del Mundo. También es importante mencionar que prácticamente todos acataron las disposiciones oficiales requeridas respecto a derechos de transmisión para poder poner pantallas sin problemas.

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