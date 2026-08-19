Vinculan a proceso a cuidador de perros de Fundación Frichem y lo trasladan a Saltillo, Coahuila

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    Vinculan a proceso a cuidador de perros de Fundación Frichem y lo trasladan a Saltillo, Coahuila
    José Manuel ‘N’, señalado como cuidador de Frichem, fue vinculado a proceso y trasladado a Saltillo. ARCHIVO

José Manuel ‘N’ enfrentará proceso por presunta crueldad animal, violencia contra seres sintientes y posesión de narcóticos

MONCLOVA, COAH.- Mientras la directora de Fundación Frichem, Lizbeth “N”, quedó este martes 18 de agosto bajo prisión preventiva en Monclova, Coahuila, José Manuel “N”, señalado como cuidador del refugio, fue vinculado este miércoles 19 a proceso y trasladado al Centro Penitenciario de Saltillo, donde permanecerá recluido durante el desarrollo de la investigación por su probable participación en delitos de crueldad y violencia contra seres sintientes, además de posesión de narcóticos.

La resolución representa un nuevo capítulo del caso que comenzó con el cateo de un inmueble relacionado con la fundación, en la colonia Libertad, donde fueron localizados 63 perros en condiciones de abandono y deterioro.

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De acuerdo con los datos expuestos durante las primeras diligencias, había animales con desnutrición severa, lesiones, sarna, anemia e infestaciones de garrapatas; varios requirieron atención veterinaria urgente.

La primera audiencia de José Manuel “N” fue presidida por la jueza Mariana Adriana Galindo, quien consideró procedente la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y determinó que el imputado permaneciera bajo custodia mientras se definía su situación jurídica. El plazo inicial fue de 142 horas.

La defensa sostuvo que José Manuel “N” únicamente trabajaba como cuidador y buscó deslindarlo de las condiciones en que fueron encontrados los animales. Sin embargo, los argumentos no evitaron que enfrentara el proceso penal.

Además de las condiciones de los perros, durante las diligencias fueron aseguradas sustancias relacionadas con narcóticos, elementos que dieron origen a la acusación adicional contra el imputado.

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía contará ahora con un periodo de investigación complementaria para reunir más pruebas y determinar el grado de responsabilidad que pudiera corresponderle.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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