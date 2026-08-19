Sheinbaum cierra tema sobre visa de Andy López Beltrán y evita más comentarios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum cierra tema sobre visa de Andy López Beltrán y evita más comentarios
    Claudia Sheinbaum afirmó que no volverá a emitir opiniones sobre la revocación de la visa de Andy López Beltrán, pues considera que el tema está cerrado. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum afirmó que no volverá a hablar sobre la visa de Andy López Beltrán y señaló que ya fijó su postura sobre el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no volverá a emitir opiniones sobre la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, al considerar que ya fijó su postura en conferencias anteriores y que el tema está cerrado para ella.

Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del secretario de Gobierno de Tabasco, quien señaló que la cancelación de la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador podría estar relacionada con acciones dirigidas contra su padre.

“Ya hablé mucho de eso, ya, ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como tres veces aquí en la mañanera”, respondió Sheinbaum.

Ante la pregunta de si el asunto estaba cerrado para ella, la presidenta respondió: “Sí, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer, de antier. Ya di mi opinión”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-descarta-informacion-oficial-de-eu-sobre-investigacion-contra-marina-del-pilar-GK22934288

SHEINBAUM YA HABÍA FIJADO SU POSTURA SOBRE LA VISA

Un día antes, la presidenta había señalado que la revocación de una visa de Estados Unidos no define a una persona mexicana y explicó las razones por las que había expresado su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán.

Sheinbaum sostuvo que su postura estaba relacionada con la defensa de la soberanía y con el hecho de que López Beltrán se encuentra expuesto políticamente.

La mandataria también indicó que no había tenido comunicación con López Beltrán respecto de la situación.

Asimismo, explicó que el Gobierno de México no cuenta con información sobre el número de visas estadounidenses canceladas o revocadas a ciudadanos mexicanos, debido a que se trata de procedimientos individuales y no de un asunto de Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/salvar-a-sus-leales-o-a-el-y-a-sus-hijos-el-mensaje-de-eu-a-amlo-a-traves-de-andy-riva-palacio-IL22924972

FGR NIEGA INVESTIGACIÓN CONTRA ANDY LÓPEZ BELTRÁN

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) negó que cuente con testigos protegidos que hayan realizado señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán en relación con una investigación por delitos en materia de hidrocarburos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución calificó como falsa la información periodística que señalaba la existencia de una investigación contra el hijo del expresidente López Obrador sustentada en declaraciones de testigos protegidos.

“Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa”, indicó.

La Fiscalía agregó que el Ministerio Público de la Federación no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación al respecto.

“Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, señaló la institución.

De esta manera, mientras Sheinbaum decidió no continuar con sus declaraciones sobre la revocación de la visa de López Beltrán, la FGR rechazó que exista actualmente una investigación en su contra relacionada con presuntos delitos en materia de hidrocarburos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Visa

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Claudia Sheinbaum
Andrés Manuel López Beltrán

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Insaciables

Insaciables
NosotrAs: Escritoras

NosotrAs: Escritoras
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU aseguran que los coyotes y traficantes siempre han vigilado sus movimientos; sin embargo, ahora lo hacen con tecnología.

Afirma vocero de Patrulla Fronteriza de EU que el crimen organizado se ha diversificado con uso de tecnología
López Obrador se ha convertido en el principal encubridor de las figuras de Morena ligadas al crimen organizado, acusa el periodista Raymundo Riva Palacio. Sin embargo, ahora deberá “calcular qué es lo mejor para él, si la entrega de viejos camaradas leales o salvar a sus hijos y a él mismo”.

¿Salvar a sus leales o a él y a sus hijos? El mensaje de EU a AMLO a través de Andy: Riva Palacio

Si la preparatoria asignada no era la que esperabas, todavía existen opciones para solicitar un espacio en planteles de educación media superior que cuentan con lugares disponibles.

¿No te gustó la prepa que te asignaron? Estas son las opciones ECOEMS con lugares disponibles
El programa Zapatos para el Bienestar abrió su registro durante agosto de 2026 para apoyar a familias de Ecatepec con los gastos del regreso a clases.

¿Tus hijos tienen entre 5 y 17 años? Así puedes pedir los 400 pesos de Zapatos para el Bienestar
Tragedia. Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.

Investigan últimas horas de Hayden Panettiere; su expareja estaba con ella
El ex receptor venezolano, de 34 años, fue detenido por agentes de inmigración en el aeropuerto de El Paso durante un viaje de trabajo con los Padres de San Diego.

Oswaldo Pirela, coach de los Padres de San Diego, es detenido por autoridades migratorias en Texas