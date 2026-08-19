Sheinbaum cierra tema sobre visa de Andy López Beltrán y evita más comentarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no volverá a emitir opiniones sobre la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, al considerar que ya fijó su postura en conferencias anteriores y que el tema está cerrado para ella. Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del secretario de Gobierno de Tabasco, quien señaló que la cancelación de la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador podría estar relacionada con acciones dirigidas contra su padre. “Ya hablé mucho de eso, ya, ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como tres veces aquí en la mañanera”, respondió Sheinbaum. Ante la pregunta de si el asunto estaba cerrado para ella, la presidenta respondió: “Sí, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer, de antier. Ya di mi opinión”.

SHEINBAUM YA HABÍA FIJADO SU POSTURA SOBRE LA VISA Un día antes, la presidenta había señalado que la revocación de una visa de Estados Unidos no define a una persona mexicana y explicó las razones por las que había expresado su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán. Sheinbaum sostuvo que su postura estaba relacionada con la defensa de la soberanía y con el hecho de que López Beltrán se encuentra expuesto políticamente. La mandataria también indicó que no había tenido comunicación con López Beltrán respecto de la situación. Asimismo, explicó que el Gobierno de México no cuenta con información sobre el número de visas estadounidenses canceladas o revocadas a ciudadanos mexicanos, debido a que se trata de procedimientos individuales y no de un asunto de Estado.

FGR NIEGA INVESTIGACIÓN CONTRA ANDY LÓPEZ BELTRÁN En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) negó que cuente con testigos protegidos que hayan realizado señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán en relación con una investigación por delitos en materia de hidrocarburos. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución calificó como falsa la información periodística que señalaba la existencia de una investigación contra el hijo del expresidente López Obrador sustentada en declaraciones de testigos protegidos. “Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa”, indicó. La Fiscalía agregó que el Ministerio Público de la Federación no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación al respecto. “Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, señaló la institución. De esta manera, mientras Sheinbaum decidió no continuar con sus declaraciones sobre la revocación de la visa de López Beltrán, la FGR rechazó que exista actualmente una investigación en su contra relacionada con presuntos delitos en materia de hidrocarburos.