Exalumnos de Seguridad Industrial inmortalizan su paso por el Tec Saltillo con placa conmemorativa

La mañana de este sábado 2 de mayo de 2026, un grupo de exalumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) de la carrera Técnica en Seguridad Industrial se reunió en las instalaciones de la institución para realizar la develación de una placa conmemorativa en honor a su formación académica. El evento fue encabezado por el Dr. Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación de la universidad, quien acudió en representación de la directora de la institución educativa, la maestra Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

Durante la ceremonia se destacó que la reunión congregó a integrantes de las generaciones que cursaron sus estudios entre los años 1967 y 1994, quienes regresaron al edificio para reconocer el impacto de la escuela en sus vidas profesionales. Los asistentes recalcaron el sentido de pertenencia que mantienen con el recinto de los “Burros Pardos”, señalando que el encuentro es un ejemplo de la unidad que prevalece entre la comunidad de técnicos en Seguridad Industrial, a pesar del paso del tiempo.

En el acto se contó con la presencia de Rita Fishburn, hija del maestro Robert Fishburn, fundador de la especialidad técnica que cursaron los egresados. “Este evento es un claro ejemplo del esfuerzo y la dedicación de todos ustedes. Esta generación del 67 al 94, de casi 30 años dentro de la institución, es un ejemplo de todo el empuje social y académico”, afirmó Martínez Alvarado. Por su parte, el egresado Pedro Martínez Arroyo manifestó que el regreso a la institución representa el cumplimiento de un plazo y una fecha esperada por quienes formaron parte de las aulas en el siglo pasado. Como uno de los representantes de los exalumnos, Martínez Arroyo detalló que la intención del memorial es brindar una muestra de agradecimiento por lo mucho que el Tecnológico representa para su formación profesional, tanto en la industria nacional como extranjera. “Deseamos agradecer precisamente a la institución, al Tecnológico y en general a todo su personal docente, administrativo y operativo, porque son parte de lo que hoy día somos”, señaló Martínez Arroyo.

ORGANIZACIÓN DESDE LAS REDES Respecto a la planeación del evento, Martínez comentó que los trabajos de organización comenzaron desde el pasado mes de noviembre para lograr convocar a la mayor cantidad de compañeros que ahora radican en distintos puntos de la República.

Muchos de los graduados tuvieron que trasladarse desde estados como Tabasco, Ciudad de México, Aguascalientes y San Luis Potosí, logrando el consenso a través de redes sociales y la comunicación de boca en boca. “Los logros personales, los logros familiares, los logros laborales están en sintonía con el hecho de haber salido de estas aulas. Buscarnos nos llevó un tiempo, pero lo logramos porque hoy está el fruto de ese consenso”, afirmó el entrevistado. EL LEGADO DE LOS MAESTROS El funcionario institucional detalló que, si bien la carrera técnica tuvo la necesidad de evolucionar y fue liquidada para fortalecer al sector productivo con licenciaturas y posgrados, el sentido de comunidad se mantiene vigente en Coahuila. “Queremos que nuestra carrera siga siendo un referente muy reconocido a nivel nacional. Somos reconocidos por el profesionalismo y por el empeño que hemos puesto”, expuso Martínez Arroyo durante su intervención. HISTORIA QUE PERMANECE VIVA El momento principal de la reunión fue la revelación de la placa, la cual fue descubierta tras una cuenta regresiva en la que participaron tanto autoridades como los ingenieros Vicente Robledo, Roberto Torres Centeno y René Perales Torres. El texto del memorial reconoce la labor del Tecnológico de Saltillo en la formación de profesionales íntegros, comprometidos con el progreso de México y el cuidado del medio ambiente a través de la cultura preventiva en las cadenas productivas. “Los técnicos en Seguridad Industrial, egresados de 1967 a 1994, otorgan el presente reconocimiento por su invaluable labor. Tec Saltillo, orgullo que se vive, placer que se comparte”, señaló René Perales al dar lectura al documento.