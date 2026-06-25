Vinculan a proceso a pastor del anexo ‘Fe, Esperanza y Amor’, por homicidio de interno en Monclova

La audiencia de vinculación se llevó a cabo este miércoles, donde el agente del Ministerio Público expuso ante el juez de control los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación por hechos ocurridos en el anexo ubicado sobre la calle Viesca, en la colonia Flores Tapia, en Monclova .

MONCLOVA, COAH.- Valentín “N”, propietario del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja, por el crimen de un interno que murió tras ser golpeado en este sitio, presuntamente como parte de un castigo dentro del centro de rehabilitación.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, el juez resolvió vincular a proceso a Valentin “N”, al considerar que existen datos suficientes para presumir su probable responsabilidad en el homicidio ocurrido hace más de un mes en el interior del centro de rehabilitación.

No obstante, el pastor enfrentará el proceso en libertad, luego de haber promovido un amparo ante un juez federal, recurso legal con el que evitó ser privado de su libertad mientras avanza el procedimiento penal en su contra.

Dentro de la misma resolución, el juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 24 de septiembre del presente año.

El caso cobró notoriedad luego de que se diera a conocer que un interno del anexo murió a consecuencia de una golpiza, presuntamente derivada de un castigo impuesto dentro del centro, situación que desató una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y colocó bajo la lupa a los responsables del lugar.