Viralizan búsqueda de adolescente que estaría con hombre de 28 años en Coahuila; no hay ficha oficial

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Monclova
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    Viralizan búsqueda de adolescente que estaría con hombre de 28 años en Coahuila; no hay ficha oficial
    Hasta el momento, no se ha localizado una ficha oficial de búsqueda que permita corroborar públicamente el caso. REDES SOCIALES

El mensaje difundido en redes sociales señala que la menor sería originaria del ejido San Lorenzo y que presuntamente se encontraría en Monclova

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Una publicación en redes sociales para localizar a una adolescente de 13 años se ha viralizado, luego de que una mujer identificada como Julie Martínez pidiera ayuda para encontrar a su prima Lupita, quien presuntamente estaría con un hombre de 28 años que viviría en Monclova.

En el mensaje, Julie señaló que la menor es originaria del ejido San Lorenzo, en San Buenaventura, y mencionó a sus abuelos, Reynol Carrillo y María Hernández. También identificó al hombre como Marcos, presuntamente originario de Frontera.

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La publicación incluye señalamientos sobre las circunstancias en las que la adolescente habría salido de su entorno familiar; sin embargo, estos datos no han sido confirmados oficialmente. Tampoco se cuenta con información verificada sobre su ubicación actual.

Hasta el momento, no se ha localizado una ficha oficial de búsqueda que permita corroborar públicamente el reporte. La ausencia de una ficha difundida en canales oficiales no confirma, por sí sola, que no exista una denuncia o reporte ante las autoridades.

Ante la posible desaparición de una menor, es importante que cualquier información sobre su paradero se comunique directamente a las autoridades correspondientes. También se recomienda evitar difundir acusaciones no confirmadas o datos que puedan poner en riesgo a la adolescente.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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