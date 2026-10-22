Viralizan búsqueda de adolescente que estaría con hombre de 28 años en Coahuila; no hay ficha oficial

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Una publicación en redes sociales para localizar a una adolescente de 13 años se ha viralizado, luego de que una mujer identificada como Julie Martínez pidiera ayuda para encontrar a su prima Lupita, quien presuntamente estaría con un hombre de 28 años que viviría en Monclova.

En el mensaje, Julie señaló que la menor es originaria del ejido San Lorenzo, en San Buenaventura, y mencionó a sus abuelos, Reynol Carrillo y María Hernández. También identificó al hombre como Marcos, presuntamente originario de Frontera.