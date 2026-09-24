Vocalista de Sonido Mazter alerta por presunto intento de abordaje en carretera Monclova-Saltillo

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    Vocalista de Sonido Mazter alerta por presunto intento de abordaje en carretera Monclova-Saltillo
    Alerta vocalista de Sonido Mazter por sujetos armados en carretera Monclova-Saltillo. IA

El cantante relató que una Tahoe negra habría intentado detenerlo y posteriormente lo siguió durante varios minutos

MONCLOVA, COAH.- El vocalista de la agrupación Sonido Mazter, José “Pepe” Guerrero, alertó a través de redes sociales sobre un incidente que, según relató, ocurrió durante la noche mientras circulaba por la carretera Monclova-Saltillo.

El cantante publicó un mensaje en el que señaló que una camioneta Chevrolet Tahoe de color negro, aparentemente sin placas, habría utilizado luces estroboscópicas para hacerle detenerse a la altura del kilómetro 48.

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De acuerdo con su relato, después de detener su vehículo observó que dos hombres descendieron de la camioneta y uno de ellos portaba lo que describió como un arma de fuego. Guerrero afirmó que ambos se aproximaron a su unidad y que uno de los sujetos utilizó una lámpara para iluminarlo.

Ante la situación, el vocalista aseguró que decidió continuar su camino y que los ocupantes de la Tahoe lo siguieron durante varios minutos. Según su publicación, logró perderlos de vista después de rebasar un tráiler que circulaba por la misma carretera.

Guerrero manifestó su incertidumbre sobre la identidad de las personas que intentaron detenerlo y cuestionó si podrían tratarse de asaltantes o elementos de alguna corporación de seguridad, aunque dejó claro que no pudo confirmar quiénes eran.

Posteriormente, relató que al llegar a un retén ubicado antes de la zona de Monterrey-Saltillo informó de lo ocurrido a un elemento de la Policía Estatal. Sin embargo, aseguró que el agente únicamente le indicó que no pasaba nada y que se retirara a su domicilio, sin que, según su versión, se levantara un reporte sobre el incidente.

El cantante también cuestionó las condiciones en las que ocurrió el intento de detenerlo, al señalar que una persona que pertenezca a una corporación policial debería identificarse y que una patrulla o vehículo oficial debería contar con placas.

A través de su publicación, Guerrero pidió a sus seguidores compartir el mensaje y mantenerse atentos al circular durante la noche por la carretera que conecta Monclova con Saltillo, con el objetivo de advertir a otros automovilistas sobre lo que describió como una situación de riesgo.

Tras la publicación, algunas personas señalaron en los comentarios que el vehículo y la forma de actuar descrita por Guerrero podrían corresponder a unidades utilizadas por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El usuario Pepe Contreras afirmó que estos elementos pueden desplazarse en vehículos particulares sin rotulación visible, mientras que Néstor Cruz sostuvo que suelen identificarse cuando instalan retenes. Ninguno de los comentarios aporta evidencia que permita confirmar que las personas que abordaron al cantante pertenecieran a alguna corporación de seguridad.

Hasta el momento, el relato corresponde a la versión difundida públicamente por el cantante y no se cuenta en la información proporcionada con una confirmación oficial sobre la identidad de las personas que viajaban en la Tahoe ni sobre si se trataba de integrantes de alguna corporación de seguridad.

José “Pepe” Guerrero es vocalista de Sonido Mazter, agrupación de cumbia tropical originaria de Monclova, Coahuila, y una de las voces asociadas con la trayectoria del grupo en la escena de la música tropical del norte de México.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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