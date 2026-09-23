Desarticulan en CDMX banda vinculada a robo en fraccionamiento de Saltillo

Autoridades de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a uno de los presuntos integrantes de una banda de origen colombiano vinculada con un robo a casa habitación ocurrido el pasado 13 de septiembre en un fraccionamiento privado al norte de Saltillo. El detenido fue identificado como Milton Eduardo “N”, de 27 años, quien fue ubicado mediante el seguimiento realizado a través de los sistemas de videovigilancia C4, estatal, y C2, municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el Agrupamiento de Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo rastreó los movimientos del sospechoso y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, logró establecer su ubicación para solicitar el apoyo de autoridades de la capital del país.

Milton Eduardo “N” es originario de Colombia y, según las investigaciones, cuenta con antecedentes de indagatorias por robos residenciales en el estado de Florida, Estados Unidos. La autoridad estatal señaló que la banda no tenía su residencia en Coahuila y que sus integrantes se desplazaban hacia distintos puntos para cometer los robos.

La detención se concretó el 22 de septiembre en la Ciudad de México, donde elementos de seguridad ubicaron al presunto responsable acompañado de otras tres personas. De acuerdo con el reporte oficial, los sospechosos se resistieron al arresto y realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que fueron sometidos por los agentes.

En la investigación participaron la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, el Centro de Control y Comando y el C4 estatal. La Fiscalía General del Estado informó que mantiene coordinación con autoridades del centro del país para trasladar al detenido a Saltillo y continuar con el proceso correspondiente.

Temas

Justicia Robos Seguridad

Localizaciones

CDMX Saltillo

Organizaciones

SSC

