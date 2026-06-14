Volcadura múltiple y vehículo en llamas desatan intensa movilización en la carretera Monclova-Saltillo

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    Volcadura múltiple y vehículo en llamas desatan intensa movilización en la carretera Monclova-Saltillo
    Bomberos y paramédicos trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio y auxiliar a los lesionados tras el aparatoso accidente ocurrido en la carretera Monclova-Saltillo. LIDIET MEXICANO

Un aparatoso accidente registrado en el municipio de Castaños provocó la volcadura de dos vehículos y el incendio total de una unidad, dejando tres personas lesionadas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión y alarma se vivieron la tarde de este domingo sobre la carretera federal Monclova-Saltillo, luego de que un aparatoso accidente provocara la volcadura de dos vehículos y el incendio total de una tercera unidad, dejando además tres personas lesionadas y una importante movilización de corporaciones de emergencia.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 147, en el municipio de Castaños, donde el sistema de emergencias recibió el reporte de un accidente de consideración.

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$!El accidente movilizó a diversas corporaciones de emergencia, que desplegaron un operativo para atender a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona.
El accidente movilizó a diversas corporaciones de emergencia, que desplegaron un operativo para atender a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona. LIDIET MEXICANO

Al llegar al lugar, elementos de rescate encontraron una escena impactante: una unidad envuelta en llamas, mientras otras dos permanecían volcadas a un costado de la carretera, situación que obligó a desplegar un operativo para atender a los lesionados y controlar el siniestro.

Paramédicos brindaron atención médica a tres personas que resultaron heridas tras el fuerte accidente, mientras bomberos combatían el incendio para evitar que el fuego se extendiera o representara un riesgo para otros conductores.

$!Una de las unidades involucradas fue consumida por el fuego, mientras otras dos terminaron volcadas a un costado de la vía federal en el municipio de Castaños.
Una de las unidades involucradas fue consumida por el fuego, mientras otras dos terminaron volcadas a un costado de la vía federal en el municipio de Castaños. LIDIET MEXICANO

Debido a las maniobras de rescate y control de la emergencia, la circulación se vio afectada temporalmente en el sector, generando la atención de automovilistas que transitaban por la zona.

Una vez controlada la situación, autoridades federales quedaron a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente que terminó con dos vehículos volcados, uno reducido por el fuego y tres personas lesionadas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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