Volcadura múltiple y vehículo en llamas desatan intensa movilización en la carretera Monclova-Saltillo

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión y alarma se vivieron la tarde de este domingo sobre la carretera federal Monclova-Saltillo, luego de que un aparatoso accidente provocara la volcadura de dos vehículos y el incendio total de una tercera unidad, dejando además tres personas lesionadas y una importante movilización de corporaciones de emergencia. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 147, en el municipio de Castaños, donde el sistema de emergencias recibió el reporte de un accidente de consideración.

Al llegar al lugar, elementos de rescate encontraron una escena impactante: una unidad envuelta en llamas, mientras otras dos permanecían volcadas a un costado de la carretera, situación que obligó a desplegar un operativo para atender a los lesionados y controlar el siniestro. Paramédicos brindaron atención médica a tres personas que resultaron heridas tras el fuerte accidente, mientras bomberos combatían el incendio para evitar que el fuego se extendiera o representara un riesgo para otros conductores.

Debido a las maniobras de rescate y control de la emergencia, la circulación se vio afectada temporalmente en el sector, generando la atención de automovilistas que transitaban por la zona. Una vez controlada la situación, autoridades federales quedaron a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente que terminó con dos vehículos volcados, uno reducido por el fuego y tres personas lesionadas.

Publicidad