Morena registra a sus aspirantes en Coahuila y presume estructura sólida rumbo a elección de diputados

Este sábado se realizó el registro de las candidaturas de los aspirantes a diputados locales por Morena en Coahuila en un hotel de la ciudad de Saltillo. A través de Facebook, el partido compartió una publicación en la que se apreció la presencia de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, y Carolina Rangel Gracida, secretaria general.

Antonio Attolini Murra señaló en entrevista para VANGUARDIA que, a pesar de los cambios en la dirección nacional, la estrategia del partido se mantiene sólida gracias a la consolidación de sus reglamentos internos y la activa participación ciudadana en Coahuila. “Tal ha sido el esfuerzo de organización del partido que ante los cambios y los movimientos en su dirección nacional estamos tan seguros y tan confiados de que nuestro partido se ha consolidado como un instituto político, una organización que tiene reglas y procedimientos que hacen a todos saber qué hacer y cuándo, que estamos confiados que si bien la dirigente nacional estará asumiendo un nuevo encargo en días próximos, nuestro partido y su estrategia se sostiene”, comentó. Agregó que la base de la campaña de Morena en el estado se sustenta en la conformación de comités seccionales que mantienen comunicación directa y permanente con la población. El originario de La Laguna expuso que durante el transcurso del año 2025 se llevó a cabo una campaña masiva de afiliación que permitió registrar a casi 280 mil personas en Coahuila y un total de 12 millones a nivel nacional. “La estrategia ha sido la organización de los comités seccionales. A su vez, estos comités tienen responsables que están en permanente comunicación con la ciudadanía”, afirmó. También detalló que los comités seccionales están integrados por diversos ciudadanos, llegando en algunos casos a contar con hasta 500 personas registradas en un solo grupo. “Nosotros tenemos una estrategia muy clara, es caminar, tocar puertas y hablar de cosas que a la gente le hagan sentido. Hay que hablar de los problemas que la gente tiene, pero también ofrecer una solución”, señaló.

Asimismo, expuso que la supuesta fortaleza de la estructura del Partido Revolucionario Institucional es inexistente fuera de la capital del estado, señalando que en ciudades como Torreón existe un descuido en servicios básicos como el drenaje y el suministro de agua. PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, CLAVE Dentro de la agenda de trabajo de la organización, Attolini mencionó que se contempla la protección de programas sociales y la colaboración con el Gobierno Federal en materias críticas para el bienestar, como la seguridad. Además, se planteó la necesidad de que el estado asuma compromisos para ampliar la pensión a personas con discapacidad cognitiva o motriz en el rango de los 30 a los 64 años de edad, mediante un convenio de colaboración. “Son las cosas que tenemos que defender y son las cosas que tenemos que proponer una ruta de cómo lograrlo”, expuso. El registro oficial ante las instancias electorales correspondientes, específicamente ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), se realizará este lunes en distintas horas y en distintas sedes distritales. Sobre su candidatura, destacó que se ha realizado un trabajo importante para vincular la base territorial del partido con los sectores programáticos, especialmente con el magisterio de la sección 35. Refirió que la participación de los docentes que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha sido un pilar fundamental para la estructura de la organización política, bajo la premisa de que sin educación no hay transformación. “Hemos hecho un trabajo importante el profesor Jesús García y yo para vincular el trabajo territorial y político que tiene el partido con el programático y de organización que tienen algunos maestros y maestras”, comentó Attolini Murra tras concluir el acto de registro interno. LOS REGISTRADOS POR MORENA DISTRITO 1 - Delia González González DISTRITO 2 - Mayra Ruby Rangel DISTRITO 4 - Delia Hernández DISTRITO 5 - Alfonso Meraz DISTRITO 6 - Darinka Guerra DISTRITO 7 - Antonio Attolini DISTRITO 10 - Pily de Aguinaga DISTRITO 11 - Fernando Hernández DISTRITO 14 - Eduardo Hernández Carrizales DISTRITO 15 - Alberto Hurtado DISTRITO 16 - Alejandra Salazar

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