Morena y PT sellan alianza electoral rumbo a la renovación del Congreso de Coahuila

Dirigentes y simpatizantes de los partidos Morena y Partido del Trabajo en Coahuila acudieron ante el Instituto Electoral de Coahuila para presentar su convenio de colaboración e ir juntos en las elecciones del 7 de junio, donde se renovarán las 25 curules del Congreso del Estado. A la cita acudieron las presidencias de los partidos nacionales, como Luisa Alcalde Luján, de Morena, y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, así como Diego del Bosque a nivel estatal, además de diversos liderazgos regionales como Antonio Castro, Alberto Hurtado, Cecilia Guadiana, Antonio Flores, Tania Flores, Shamir Fernández, Paloma de los Santos, Mayra Valdés y líderes sindicales como Alfonso Cepeda.

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, dijo durante la firma del convenio que esta alianza representa una oportunidad para que en la entidad exista alternancia y señaló que se busca que los perfiles que se seleccionarán como candidatos estén a la altura de los retos del estado. “Ya es hora de que las cosas cambien en Coahuila y eso solamente se logra con actos de unidad como el que hoy estamos presenciando”, expresó. Luisa María Alcalde dijo, por su parte, que el proyecto busca impulsar cambios para marcar diferencias en el panorama del bienestar del estado.

“Vamos a caminar juntas y juntos porque vamos a triunfar este año en Coahuila; tenemos todas las posibilidades porque hay un estado cansado del PRI y de que el Congreso estatal ponga todas las trabas para los programas sociales, mismos que llegan a todas las entidades del país”, indicó Luisa Alcalde. A las afueras del Instituto, donde los partidos realizaron un mitin, Alcalde Luján hizo un llamado a las autoridades electorales para que sean observantes activos y no haya delitos electorales. “Les pedimos que estén vigilantes, que haya equidad en la contienda: nada de fraudes, nada de compra de votos. Eso lo tenemos que desterrar, porque aquí todavía se utiliza la compra de voluntades. Decirle a la gente que no nos están regalando nada; cuando llegan a repartir frijol con gorgojo, el recurso es del pueblo, que agarren todo lo que les dan”, expresó.