Morena y PT sellan alianza electoral rumbo a la renovación del Congreso de Coahuila

Coahuila
/ 29 enero 2026
    Morena y PT sellan alianza electoral rumbo a la renovación del Congreso de Coahuila
    Luisa María Alcalde Luján y Alberto Anaya, presidentes nacionales de Morena y del PT, encabezaron la firma del acuerdo político que busca competir de manera conjunta en la renovación del Congreso local. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Con un llamado a la unidad, a la alternancia política y a la vigilancia del proceso electoral, Morena y el PT formalizaron su alianza en Coahuila

Dirigentes y simpatizantes de los partidos Morena y Partido del Trabajo en Coahuila acudieron ante el Instituto Electoral de Coahuila para presentar su convenio de colaboración e ir juntos en las elecciones del 7 de junio, donde se renovarán las 25 curules del Congreso del Estado.

A la cita acudieron las presidencias de los partidos nacionales, como Luisa Alcalde Luján, de Morena, y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, así como Diego del Bosque a nivel estatal, además de diversos liderazgos regionales como Antonio Castro, Alberto Hurtado, Cecilia Guadiana, Antonio Flores, Tania Flores, Shamir Fernández, Paloma de los Santos, Mayra Valdés y líderes sindicales como Alfonso Cepeda.

$!Dirigentes nacionales y estatales de Morena y el Partido del Trabajo acudieron al Instituto Electoral de Coahuila para formalizar el convenio de coalición rumbo a las elecciones del 7 de junio.
Dirigentes nacionales y estatales de Morena y el Partido del Trabajo acudieron al Instituto Electoral de Coahuila para formalizar el convenio de coalición rumbo a las elecciones del 7 de junio. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, dijo durante la firma del convenio que esta alianza representa una oportunidad para que en la entidad exista alternancia y señaló que se busca que los perfiles que se seleccionarán como candidatos estén a la altura de los retos del estado.

“Ya es hora de que las cosas cambien en Coahuila y eso solamente se logra con actos de unidad como el que hoy estamos presenciando”, expresó.

Luisa María Alcalde dijo, por su parte, que el proyecto busca impulsar cambios para marcar diferencias en el panorama del bienestar del estado.

$!Militantes y simpatizantes de ambos partidos realizaron un mitin a las afueras del Instituto Electoral de Coahuila para respaldar la alianza rumbo al proceso electoral.
Militantes y simpatizantes de ambos partidos realizaron un mitin a las afueras del Instituto Electoral de Coahuila para respaldar la alianza rumbo al proceso electoral. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

“Vamos a caminar juntas y juntos porque vamos a triunfar este año en Coahuila; tenemos todas las posibilidades porque hay un estado cansado del PRI y de que el Congreso estatal ponga todas las trabas para los programas sociales, mismos que llegan a todas las entidades del país”, indicó Luisa Alcalde.

A las afueras del Instituto, donde los partidos realizaron un mitin, Alcalde Luján hizo un llamado a las autoridades electorales para que sean observantes activos y no haya delitos electorales.

“Les pedimos que estén vigilantes, que haya equidad en la contienda: nada de fraudes, nada de compra de votos. Eso lo tenemos que desterrar, porque aquí todavía se utiliza la compra de voluntades. Decirle a la gente que no nos están regalando nada; cuando llegan a repartir frijol con gorgojo, el recurso es del pueblo, que agarren todo lo que les dan”, expresó.

$!La coalición “Juntos por la Victoria” fue presentada ante el IEC, aunque hasta el momento no se han definido públicamente los detalles sobre la distribución de candidaturas.
La coalición “Juntos por la Victoria” fue presentada ante el IEC, aunque hasta el momento no se han definido públicamente los detalles sobre la distribución de candidaturas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Hasta el momento, la coalición “Juntos por la Victoria” no ha dado a conocer los detalles sobre cómo se desarrollará la alianza; es decir, cuántas diputaciones se dividirán y si será únicamente una coalición parcial.

Por la tarde, los partidos desarrollarán un acto público en la Plaza del Congreso de Saltillo.

Temas


Coaliciones
Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

