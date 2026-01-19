Motociclista de 14 años termina hospitalizado tras accidente vial en Parras

    El vehículo compacto involucrado fue asegurado y trasladado al corralón municipal. FOTO: PEDRO PESINA

El percance se registró luego de que presuntamente no se respetara un alto obligatorio, lo que provocó el impacto y dejó a un menor de edad con diversas lesiones

Con lesiones de consideración resultó un motociclista que fue impactado por un vehículo compacto, luego de que presuntamente no se respetara un alto obligatorio, lo que derivó en un fuerte percance vial que movilizó a los cuerpos de emergencia en Parras.

El accidente fue reportado la tarde del pasado viernes al sistema de emergencias 911, donde se solicitó el apoyo de unidades de auxilio, luego de que se informara sobre una colisión entre una motocicleta y un automóvil, con una persona lesionada en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, además de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica.

Tras ser valorado por los socorristas, Fernando, de 14 años de edad, fue estabilizado y posteriormente trasladado a un nosocomio de la ciudad para recibir una mejor atención médica, debido a las lesiones que presentaba tras el impacto.

La motocicleta quedó con visibles daños luego del impacto registrado en el sector Hacienda del Rosario. FOTO: PEDRO PESINA

Ya en el hospital, se informó que el menor presentaba una fractura de clavícula, así como diversos golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas de mayor gravedad.

De acuerdo con el conductor del vehículo compacto, un automóvil marca Chevy, este manifestó a los elementos de Tránsito que logró observar la motocicleta a cierta distancia; sin embargo, señaló que debido a la velocidad en la que presuntamente circulaba el motociclista, no fue posible evitar el choque al momento de intentar cruzar la calle.

El accidente ocurrió en el cruce de los jardines de Flesa y la calle Hidalgo, en el sector Hacienda del Rosario, un punto donde vecinos han señalado que los accidentes son frecuentes, presuntamente por la falta de señalización vial adecuada.

Finalmente, ambos vehículos fueron asegurados y trasladados al corralón municipal, mientras que las autoridades correspondientes realizan los trámites necesarios y los involucrados buscan llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

