Motociclista de 14 años termina hospitalizado tras accidente vial en Parras

Con lesiones de consideración resultó un motociclista que fue impactado por un vehículo compacto, luego de que presuntamente no se respetara un alto obligatorio, lo que derivó en un fuerte percance vial que movilizó a los cuerpos de emergencia en Parras.

El accidente fue reportado la tarde del pasado viernes al sistema de emergencias 911, donde se solicitó el apoyo de unidades de auxilio, luego de que se informara sobre una colisión entre una motocicleta y un automóvil, con una persona lesionada en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, además de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica.

Tras ser valorado por los socorristas, Fernando, de 14 años de edad, fue estabilizado y posteriormente trasladado a un nosocomio de la ciudad para recibir una mejor atención médica, debido a las lesiones que presentaba tras el impacto.