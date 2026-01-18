Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio
Con el ajuste de la UMA para 2026, las sanciones de tránsito en Saltillo registran un incremento de 3.69 por ciento respecto a 2025
Tras la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las multas de tránsito en Saltillo registran un incremento a partir de 2026; la sanción más alta sigue siendo conducir en estado de ebriedad completa o drogado, por la cual se pagan más de 23 mil pesos.
En 2025, la UMA diaria fue de 113.14 pesos, mientras que para 2026 se fijó en 117.31 pesos, lo que representa un aumento del 3.69 por ciento. En consecuencia, en todo el país se verán impactadas las sanciones calculadas con base en esta unidad.
La sanción más elevada corresponde a conducir en estado de ebriedad completa o bajo los efectos de drogas, con un máximo de 200 UMAs, que en 2025 equivalía a 22 mil 628 pesos y que para 2026 asciende a 23 mil 462 pesos. En el caso de la ebriedad incompleta, la multa máxima es de 100 UMAs, con un incremento de 11 mil 314 a 11 mil 731 pesos.
Entre las infracciones consideradas de menor impacto, como cruzar la vía pública sin utilizar puentes o accesos peatonales, la sanción máxima es de 10 UMAs, que en 2025 equivalía a mil 131 pesos y que ahora asciende a mil 173 pesos.
Circular sin placas o con placas anteriores, así como no respetar la señal de alto, conlleva una multa máxima de 20 UMAs, la cual pasó de 2 mil 263 a 2 mil 346 pesos. En tanto, conducir sin licencia, cuya sanción máxima es de seis UMAs, aumentó de 679 a 704 pesos.
El exceso de velocidad y el uso del teléfono celular al conducir contemplan sanciones de hasta 30 UMAs, cuyo monto máximo subió de 3 mil 394 pesos en 2025 a 3 mil 519 pesos en 2026.
Otras infracciones comunes, como circular con parabrisas o cristales polarizados que impidan la visibilidad, alcanzan hasta 35 UMAs, lo que representa un incremento de 3 mil 960 a 4 mil 106 pesos. Estacionarse total o parcialmente sobre una ciclovía tiene una sanción máxima de 50 UMAs, que pasó de 5 mil 657 a 5 mil 866 pesos. Por su parte, estacionarse en lugar prohibido alcanza hasta cinco UMAs, con un aumento de 566 a 587 pesos.
Para quienes ignoren la luz roja del semáforo, así como para los motociclistas que circulen sin casco, la sanción máxima es de 15 UMAs, equivalente a mil 760 pesos en 2026, frente a los mil 697 pesos del año anterior.
Entre las faltas más graves se encuentra abandonar el lugar tras cometer una infracción o provocar un accidente, conducta que amerita una multa máxima de 40 UMAs, la cual pasó de 4 mil 525 a 4 mil 692 pesos.