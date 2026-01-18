Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio
    Conducir bajo ebriedad completa o los influjos de alguna droga se sanciona con una multa que supera los 23 mil 400 pesos. Foto: Unsplash

Con el ajuste de la UMA para 2026, las sanciones de tránsito en Saltillo registran un incremento de 3.69 por ciento respecto a 2025

Tras la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las multas de tránsito en Saltillo registran un incremento a partir de 2026; la sanción más alta sigue siendo conducir en estado de ebriedad completa o drogado, por la cual se pagan más de 23 mil pesos.

En 2025, la UMA diaria fue de 113.14 pesos, mientras que para 2026 se fijó en 117.31 pesos, lo que representa un aumento del 3.69 por ciento. En consecuencia, en todo el país se verán impactadas las sanciones calculadas con base en esta unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten ‘cero tolerancia’ y endurecimiento de multas de tránsito en Saltillo

La sanción más elevada corresponde a conducir en estado de ebriedad completa o bajo los efectos de drogas, con un máximo de 200 UMAs, que en 2025 equivalía a 22 mil 628 pesos y que para 2026 asciende a 23 mil 462 pesos. En el caso de la ebriedad incompleta, la multa máxima es de 100 UMAs, con un incremento de 11 mil 314 a 11 mil 731 pesos.

$!Con el alza en la UMA, las multas también vieron un incremento de 3.69 por ciento.
Con el alza en la UMA, las multas también vieron un incremento de 3.69 por ciento. Foto: Especial

Entre las infracciones consideradas de menor impacto, como cruzar la vía pública sin utilizar puentes o accesos peatonales, la sanción máxima es de 10 UMAs, que en 2025 equivalía a mil 131 pesos y que ahora asciende a mil 173 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente

Circular sin placas o con placas anteriores, así como no respetar la señal de alto, conlleva una multa máxima de 20 UMAs, la cual pasó de 2 mil 263 a 2 mil 346 pesos. En tanto, conducir sin licencia, cuya sanción máxima es de seis UMAs, aumentó de 679 a 704 pesos.

El exceso de velocidad y el uso del teléfono celular al conducir contemplan sanciones de hasta 30 UMAs, cuyo monto máximo subió de 3 mil 394 pesos en 2025 a 3 mil 519 pesos en 2026.

$!No portar placas o traer láminas anteriores se puede sancionar con una multa de 2 mil 346 pesos.
No portar placas o traer láminas anteriores se puede sancionar con una multa de 2 mil 346 pesos. Foto: Especial

Otras infracciones comunes, como circular con parabrisas o cristales polarizados que impidan la visibilidad, alcanzan hasta 35 UMAs, lo que representa un incremento de 3 mil 960 a 4 mil 106 pesos. Estacionarse total o parcialmente sobre una ciclovía tiene una sanción máxima de 50 UMAs, que pasó de 5 mil 657 a 5 mil 866 pesos. Por su parte, estacionarse en lugar prohibido alcanza hasta cinco UMAs, con un aumento de 566 a 587 pesos.

Para quienes ignoren la luz roja del semáforo, así como para los motociclistas que circulen sin casco, la sanción máxima es de 15 UMAs, equivalente a mil 760 pesos en 2026, frente a los mil 697 pesos del año anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿cómo quedarían las multas de tránsito en 2026 según la Ley de Ingresos?

Entre las faltas más graves se encuentra abandonar el lugar tras cometer una infracción o provocar un accidente, conducta que amerita una multa máxima de 40 UMAs, la cual pasó de 4 mil 525 a 4 mil 692 pesos.

Temas


Vialidad
tránsito
multas

Localizaciones


Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Ideales políticos

Ideales políticos
Las rebajas de inicio de año impulsan la compra de ropa nueva, aunque especialistas recomiendan lavarla antes de usarla para evitar afectaciones en la piel.

¿Lavas la ropa nueva? Advierten sobre químicos y bacterias si no se lava antes de estrenarla
Las entrevistas serán el 22 de enero de 2026 a las 9:00 horas.

Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

true

El invierno y las efemérides del frío en Saltillo y la región
true

Nuestra Saltillo: ¿Un hogar de todos o un negocio de pocos?
Exigen que se reconozca el origen ciudadano de la llamada Reforma Vecinal.

Asociaciones de Saltillo piden que no se politice la Reforma Vecinal y se respete el trabajo ciudadano