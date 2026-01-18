Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio

Tras la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las multas de tránsito en Saltillo registran un incremento a partir de 2026; la sanción más alta sigue siendo conducir en estado de ebriedad completa o drogado, por la cual se pagan más de 23 mil pesos.

En 2025, la UMA diaria fue de 113.14 pesos, mientras que para 2026 se fijó en 117.31 pesos, lo que representa un aumento del 3.69 por ciento. En consecuencia, en todo el país se verán impactadas las sanciones calculadas con base en esta unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten ‘cero tolerancia’ y endurecimiento de multas de tránsito en Saltillo

La sanción más elevada corresponde a conducir en estado de ebriedad completa o bajo los efectos de drogas, con un máximo de 200 UMAs, que en 2025 equivalía a 22 mil 628 pesos y que para 2026 asciende a 23 mil 462 pesos. En el caso de la ebriedad incompleta, la multa máxima es de 100 UMAs, con un incremento de 11 mil 314 a 11 mil 731 pesos.