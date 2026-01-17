Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

RAMOS ARIZPE, COAH.- Apenas habían pasado unos minutos desde que la avioneta despegó del Aeropuerto Internacional de Saltillo, cuando la aeronave en la que viajaban Armando López, de 62 años, y su esposa Magdalena Cárdenas, de 58, se desplomó de manera repentina.

El vuelo despegó alrededor de las 12:09 horas de este sábado. De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave no tenía un destino específico; sin embargo, logró alcanzar una altura aproximada de mil 400 metros y una velocidad cercana a los 183 kilómetros por hora, por lo que el impacto no fue fatal.