Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

Coahuila
/ 17 enero 2026
    Paramédicos atendieron a los dos tripulantes de la aeronave, quienes presentaban diversos golpes tras el desplome. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Sus dos tripulantes resultaron lesionados, aunque no de gravedad, y fueron trasladados a un hospital, mientras autoridades investigan las causas del accidente

RAMOS ARIZPE, COAH.- Apenas habían pasado unos minutos desde que la avioneta despegó del Aeropuerto Internacional de Saltillo, cuando la aeronave en la que viajaban Armando López, de 62 años, y su esposa Magdalena Cárdenas, de 58, se desplomó de manera repentina.

El vuelo despegó alrededor de las 12:09 horas de este sábado. De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave no tenía un destino específico; sin embargo, logró alcanzar una altura aproximada de mil 400 metros y una velocidad cercana a los 183 kilómetros por hora, por lo que el impacto no fue fatal.

$!Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio del accidente aéreo registrado al sur de Ramos Arizpe.
Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio del accidente aéreo registrado al sur de Ramos Arizpe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La avioneta Cessna Turbo Stationair TC, con matrícula XB-HUS, realizó un giro y, tras sobrevolar el libramiento Óscar Flores Tapia, perdió estabilidad y cayó sobre una nave industrial de la empresa Matcor Matsu, donde el techo de lámina habría amortiguado parcialmente el impacto.

$!Las causas del desplome serán determinadas por las autoridades aeronáuticas mediante la investigación correspondiente.
Las causas del desplome serán determinadas por las autoridades aeronáuticas mediante la investigación correspondiente. FOTO: CORTESÍA

Tras el accidente, se registró una intensa movilización de autoridades y cuerpos de emergencia, que acudieron al sitio para atender el reporte y brindar los primeros auxilios a los tripulantes, quienes presentaban diversos golpes.

$!El accidente ocurrió minutos después del despegue del Aeropuerto de Saltillo.
El accidente ocurrió minutos después del despegue del Aeropuerto de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Ambas personas fueron atendidas por paramédicos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe y posteriormente trasladadas a un hospital privado al norte de la ciudad.

$!La avioneta Cessna Turbo Stationair TC cayó sobre una nave industrial en Ramos Arizpe, donde el techo de lámina amortiguó parcialmente el impacto.
La avioneta Cessna Turbo Stationair TC cayó sobre una nave industrial en Ramos Arizpe, donde el techo de lámina amortiguó parcialmente el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las causas del desplome serán determinadas mediante el análisis de la denominada “caja negra” de la aeronave, como parte de la investigación que llevan a cabo las autoridades correspondientes.

