Motociclista resulta lesionado tras reventarse una llanta en la carretera Torreón-Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Motociclista resulta lesionado tras reventarse una llanta en la carretera Torreón-Saltillo
    Paramédicos auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a una clínica del IMSS. PEDRO PESINA

Un motociclista de 39 años resultó lesionado tras perder el control de su unidad por la ponchadura de una llanta

PARRAS, COAH.- Un motociclista de 39 años resultó lesionado luego de perder el control de su unidad cuando una de las llantas se reventó mientras circulaba por la carretera Torreón-Saltillo.

El accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 130 de dicha vía, cuando José Ramón, originario de Durango, se dirigía hacia Monterrey acompañado por un grupo de motociclistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-especialistas-proponen-peritajes-del-mismo-ramo-para-evaluar-la-praxis-medica-HD22740722

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba con normalidad cuando una de las llantas de su motocicleta sufrió una falla, provocando que perdiera el control y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica.

Tras el percance, sus compañeros solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de Parras acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Policía del Estado también acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones que sufrió el motociclista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares