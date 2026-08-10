Motociclista resulta lesionado tras reventarse una llanta en la carretera Torreón-Saltillo
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Un motociclista de 39 años resultó lesionado tras perder el control de su unidad por la ponchadura de una llanta
PARRAS, COAH.- Un motociclista de 39 años resultó lesionado luego de perder el control de su unidad cuando una de las llantas se reventó mientras circulaba por la carretera Torreón-Saltillo.
El accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 130 de dicha vía, cuando José Ramón, originario de Durango, se dirigía hacia Monterrey acompañado por un grupo de motociclistas.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba con normalidad cuando una de las llantas de su motocicleta sufrió una falla, provocando que perdiera el control y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica.
Tras el percance, sus compañeros solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de Parras acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.
Elementos de la Policía del Estado también acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones que sufrió el motociclista.