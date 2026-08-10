Motociclista resulta lesionado tras reventarse una llanta en la carretera Torreón-Saltillo

El accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 130 de dicha vía, cuando José Ramón, originario de Durango, se dirigía hacia Monterrey acompañado por un grupo de motociclistas.

PARRAS, COAH.- Un motociclista de 39 años resultó lesionado luego de perder el control de su unidad cuando una de las llantas se reventó mientras circulaba por la carretera Torreón-Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba con normalidad cuando una de las llantas de su motocicleta sufrió una falla, provocando que perdiera el control y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica.

Tras el percance, sus compañeros solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de Parras acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Policía del Estado también acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones que sufrió el motociclista.