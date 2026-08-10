Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional

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    Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
    El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate. EFE

El sismo de magnitud 7.4 en Colombia dejó casi 80 muertos y decenas de edificios colapsados; equipos de emergencia mantienen labores de rescate

El número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia aumentó a casi 80, de acuerdo con reportes de medios de comunicación. Las autoridades aún no han establecido una cifra definitiva de personas heridas y desaparecidas.

Los reportes sitúan el número de víctimas mortales entre 71 y 80 personas, aunque la cifra podría aumentar durante las próximas horas debido a las labores de búsqueda y rescate en zonas donde se registraron derrumbes de edificios y daños en infraestructura.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. Las víctimas fueron reportadas principalmente en departamentos del centro-oeste y suroeste de Colombia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-magnitud-74-sacude-colombia-reportan-heridos-y-danos-en-choco-NE22733916
$!AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Pacientes son evacuados de una clínica tras el terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Cali (Colombia). El Gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional por el terremoto que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. EFE/ Ernesto Guzmán
AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Pacientes son evacuados de una clínica tras el terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Cali (Colombia). El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. EFE/ Ernesto Guzmán ERNESTO GUZMAN / EFE

GOBIERNO DECRETA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL

Ante la magnitud de las afectaciones, el Gobierno de Colombia decretó la situación de desastre nacional, informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), organización que integra el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

VALLE DEL CAUCA REPORTA 27 PERSONAS FALLECIDAS

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que en el departamento se contabilizaban aproximadamente 27 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad en el municipio de Calima El Darién.

La funcionaria también informó que una parte del Hospital Universitario de Cali colapsó y que al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos se encontraban debajo de los escombros.

La situación mantiene a los equipos de emergencia realizando labores de búsqueda y rescate en distintos puntos de la entidad.

$!AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). El Gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional por el terremoto que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. EFE/ Ernesto Guzmán Jr
AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. EFE/ Ernesto Guzmán Jr ERNESTO GUZMAN JR / EFE

CALI REPORTA 26 EDIFICIOS COLAPSADOS

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, actualizó el balance de daños y señaló que hasta el momento se habían identificado 26 edificios colapsados en la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, los equipos de emergencia ya realizaban operaciones de rescate en 10 de las estructuras afectadas. La ciudad cuenta con un equipo USAR mediano integrado por aproximadamente 64 rescatistas.

Eder informó que se solicitaron seis equipos adicionales de rescate a otras capitales del país y al Gobierno Nacional para reforzar las labores de atención.

Además, fueron conformados 16 equipos de evaluación para revisar las estructuras y determinar si existen personas que requieran ser rescatadas.

SOLICITAN MANTENER DESPEJADAS LAS CALLES

El alcalde de Cali informó que solicitó levantar durante este lunes la medida de pico y placa, aunque pidió a la población permanecer en sus viviendas y evitar salir, salvo que sea necesario por una emergencia.

El objetivo es mantener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de vehículos y equipos de rescate.

Las autoridades municipales también habilitaron la Plazoleta Jairo Varela como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-en-colombia-sede-de-la-investidura-presidencial-y-al-menos-6-aeropuertos-entre-los-danos-registrados-GE22738680

Entre los artículos solicitados se encuentran agua, guantes de construcción, cascos, gafas de seguridad y colchonetas.

Las personas que tengan información sobre edificios colapsados en Cali pueden comunicarse a las líneas 119 y 123, de acuerdo con el llamado realizado por el alcalde.

Las autoridades continuarán con la evaluación de inmuebles para determinar cuáles deberán ser evacuados debido a daños estructurales, mientras permanecen activas las labores de búsqueda y rescate.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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