Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional

El número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia aumentó a casi 80, de acuerdo con reportes de medios de comunicación. Las autoridades aún no han establecido una cifra definitiva de personas heridas y desaparecidas. Los reportes sitúan el número de víctimas mortales entre 71 y 80 personas, aunque la cifra podría aumentar durante las próximas horas debido a las labores de búsqueda y rescate en zonas donde se registraron derrumbes de edificios y daños en infraestructura. El Servicio Geológico Colombiano señaló que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. Las víctimas fueron reportadas principalmente en departamentos del centro-oeste y suroeste de Colombia.

GOBIERNO DECRETA SITUACIÓN DE DESASTRE NACIONAL Ante la magnitud de las afectaciones, el Gobierno de Colombia decretó la situación de desastre nacional, informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), organización que integra el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres. El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. VALLE DEL CAUCA REPORTA 27 PERSONAS FALLECIDAS La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que en el departamento se contabilizaban aproximadamente 27 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad en el municipio de Calima El Darién. La funcionaria también informó que una parte del Hospital Universitario de Cali colapsó y que al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos se encontraban debajo de los escombros. La situación mantiene a los equipos de emergencia realizando labores de búsqueda y rescate en distintos puntos de la entidad.

CALI REPORTA 26 EDIFICIOS COLAPSADOS El alcalde de Cali, Alejandro Eder, actualizó el balance de daños y señaló que hasta el momento se habían identificado 26 edificios colapsados en la ciudad. De acuerdo con el funcionario, los equipos de emergencia ya realizaban operaciones de rescate en 10 de las estructuras afectadas. La ciudad cuenta con un equipo USAR mediano integrado por aproximadamente 64 rescatistas. Eder informó que se solicitaron seis equipos adicionales de rescate a otras capitales del país y al Gobierno Nacional para reforzar las labores de atención. Además, fueron conformados 16 equipos de evaluación para revisar las estructuras y determinar si existen personas que requieran ser rescatadas.

SOLICITAN MANTENER DESPEJADAS LAS CALLES El alcalde de Cali informó que solicitó levantar durante este lunes la medida de pico y placa, aunque pidió a la población permanecer en sus viviendas y evitar salir, salvo que sea necesario por una emergencia. El objetivo es mantener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de vehículos y equipos de rescate. Las autoridades municipales también habilitaron la Plazoleta Jairo Varela como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo.

Entre los artículos solicitados se encuentran agua, guantes de construcción, cascos, gafas de seguridad y colchonetas. Las personas que tengan información sobre edificios colapsados en Cali pueden comunicarse a las líneas 119 y 123, de acuerdo con el llamado realizado por el alcalde. Las autoridades continuarán con la evaluación de inmuebles para determinar cuáles deberán ser evacuados debido a daños estructurales, mientras permanecen activas las labores de búsqueda y rescate.