Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana

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    Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
    Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento. VANGUARDIA

Saltillo tendrá lluvias durante la semana y mayor probabilidad a partir del viernes, mientras otras regiones de Coahuila enfrentarán temperaturas de hasta 40 °C

Una semana con condiciones meteorológicas contrastantes se prevé para Coahuila, donde se combinarán lluvias y tormentas en algunas regiones con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

En Saltillo, las probabilidades de lluvia se mantendrán entre 20 y 30 por ciento durante los próximos días, aunque el panorama podría cambiar hacia el viernes, cuando se prevé un incremento de más de 50 por ciento en la posibilidad de precipitaciones.

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La dependencia estatal señaló que la inestabilidad atmosférica estará presente durante buena parte de la semana, principalmente en la Región Sureste, por lo que se mantiene vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Entre los factores que favorecerán las lluvias se encuentra la presencia del monzón mexicano sobre el noroeste del país, además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera localizada sobre el occidente de México, sistemas que contribuirán al desarrollo de precipitaciones en diferentes zonas de Coahuila.

$!Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones por lluvias, tormentas y altas temperaturas.
Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones por lluvias, tormentas y altas temperaturas. CORTESÍA

En la Región Sureste, donde se encuentra Saltillo, se esperan lluvias y tormentas durante la semana, acompañadas de temperaturas máximas cercanas a los 33 grados centígrados.

El comportamiento será distinto en otras regiones del estado. Para la Comarca Lagunera se pronostican temperaturas de hasta 37 grados, mientras que en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto el termómetro podría alcanzar los 40 grados.

Ante este escenario, Protección Civil llamó a la población a tomar precauciones tanto por las precipitaciones como por las altas temperaturas y mantenerse pendiente de los cambios en el pronóstico.

En caso de lluvia o tormenta, se recomienda evitar el cruce de ríos, arroyos y zonas que puedan presentar inundaciones, además de mantenerse alejado de árboles, postes, cableado y estructuras que pudieran resultar dañadas por las ráfagas de viento.

También se pidió a los automovilistas extremar precauciones, debido a que el pavimento mojado puede aumentar el riesgo de accidentes, mientras que la lluvia puede reducir considerablemente la visibilidad.

La autoridad recordó además la importancia de evitar tirar basura en calles y espacios públicos, debido a que los desechos pueden obstruir los sistemas de drenaje y favorecer encharcamientos e inundaciones.

Frente a las temperaturas elevadas, Protección Civil recomendó consumir agua de manera frecuente, evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados y utilizar ropa ligera y de colores claros. El uso de sombrero, gorra o sombrilla también puede ayudar a reducir la exposición directa a los rayos solares.

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La dependencia pidió prestar especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, debido a que pueden ser más vulnerables a los efectos del calor.

De igual manera, se hizo un llamado a no dejar a personas ni animales dentro de vehículos estacionados, ya que las temperaturas en el interior pueden elevarse rápidamente y representar un riesgo grave.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y trabaja en coordinación con las autoridades municipales para atender cualquier situación que pudiera representar un peligro para la población.

Finalmente, la dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y recordó que ante cualquier emergencia se encuentra disponible el número 911.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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