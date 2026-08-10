Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
    El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras. REDE SOCIALES

Borregos Monterrey y la UACH se enfrentarán este sábado en Piedras Negras como parte de su preparación rumbo a la temporada oficial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La afición al fútbol americano en Piedras Negras tendrá una cita de alto nivel el próximo sábado 15 de agosto, cuando los Borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se enfrenten en el denominado Tazón de la Frontera.

El partido de pretemporada se disputará a las 18:00 horas en las instalaciones del Club Venados, donde se espera la presencia de familias y seguidores de este deporte provenientes de Piedras Negras y municipios de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/autoridades-sanitarias-de-coahuila-llaman-a-reforzar-hidratacion-con-frutas-y-verduras-EE22739926

Alejandro Cotilla, promotor del encuentro, destacó que el duelo reunirá a dos de los programas más destacados del fútbol americano estudiantil del país, por lo que representará una oportunidad para que la afición fronteriza observe en acción a jugadores de alto nivel.

Uno de los atractivos adicionales será la participación de talento originario de Piedras Negras que actualmente forma parte de los Borregos Monterrey. Entre ellos se encuentran Fernando Sarabia, Willy Frausto y Andrés García, quienes tendrán la oportunidad de regresar a casa para disputar este encuentro.

De acuerdo con el promotor, ambas escuadras contemplan utilizar a sus principales jugadores, por lo que el compromiso tendrá un carácter competitivo y servirá como parte de su preparación rumbo al inicio de la temporada oficial.

Además del espectáculo deportivo, el Tazón de la Frontera busca fortalecer la afición por el fútbol americano en la frontera y consolidarse como un evento de referencia para este deporte en Piedras Negras y el norte de Coahuila.

La invitación está abierta para las familias y aficionados que deseen acudir al Club Venados el sábado 15 de agosto, a las 18:00 horas, para disfrutar del enfrentamiento entre Borregos Monterrey y la UACH.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Organizaciones


Itesm

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares
Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre: Políticos presos

Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre: Políticos presos