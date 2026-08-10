Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras

El partido de pretemporada se disputará a las 18:00 horas en las instalaciones del Club Venados, donde se espera la presencia de familias y seguidores de este deporte provenientes de Piedras Negras y municipios de la región.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La afición al fútbol americano en Piedras Negras tendrá una cita de alto nivel el próximo sábado 15 de agosto, cuando los Borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se enfrenten en el denominado Tazón de la Frontera.

Alejandro Cotilla, promotor del encuentro, destacó que el duelo reunirá a dos de los programas más destacados del fútbol americano estudiantil del país, por lo que representará una oportunidad para que la afición fronteriza observe en acción a jugadores de alto nivel.

Uno de los atractivos adicionales será la participación de talento originario de Piedras Negras que actualmente forma parte de los Borregos Monterrey. Entre ellos se encuentran Fernando Sarabia, Willy Frausto y Andrés García, quienes tendrán la oportunidad de regresar a casa para disputar este encuentro.

De acuerdo con el promotor, ambas escuadras contemplan utilizar a sus principales jugadores, por lo que el compromiso tendrá un carácter competitivo y servirá como parte de su preparación rumbo al inicio de la temporada oficial.

Además del espectáculo deportivo, el Tazón de la Frontera busca fortalecer la afición por el fútbol americano en la frontera y consolidarse como un evento de referencia para este deporte en Piedras Negras y el norte de Coahuila.

La invitación está abierta para las familias y aficionados que deseen acudir al Club Venados el sábado 15 de agosto, a las 18:00 horas, para disfrutar del enfrentamiento entre Borregos Monterrey y la UACH.