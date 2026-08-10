Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche

PARRAS, COAH.- Parras de la Fuente ya no es únicamente un destino para quienes buscan conocer la tradición vitivinícola de Coahuila. En los últimos años, el Pueblo Mágico ha experimentado una transformación en su oferta turística, con la llegada de hoteles boutique, resorts y experiencias de alto nivel que han llevado algunas tarifas de hospedaje hasta los 9 mil pesos por noche. Ubicado en el sureste de Coahuila, aproximadamente a 150 kilómetros de Saltillo y a poco más de dos horas de Monterrey, Parras ha aprovechado su reconocimiento como la Cuna de la Vitivinicultura de América para desarrollar un mercado turístico enfocado en el vino, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias exclusivas.

El crecimiento del enoturismo, las tradicionales vendimias y el auge de las bodas de destino han sido algunos de los principales factores detrás de este fenómeno, al generar una mayor demanda de habitaciones y atraer inversiones destinadas a mejorar y ampliar la infraestructura turística del municipio. Actualmente, la oferta de hospedaje en Parras abarca prácticamente todos los presupuestos. Mientras algunos establecimientos mantienen tarifas cercanas a los mil pesos por noche, existen hoteles boutique y complejos de alta gama cuyas habitaciones alcanzan o superan los 8 mil pesos. De acuerdo con Bernardo López García, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Parras, el municipio cuenta con alrededor de 40 hoteles, de los cuales al menos cuatro pueden considerarse establecimientos de alta gama. El funcionario señaló que el crecimiento del turismo no pretende convertir a Parras en un destino exclusivo, sino ampliar las alternativas para los visitantes y aprovechar el interés que existe por conocer la cultura del vino. “Las vendimias son una muy buena temporada para las bodegas, para los hoteles y para la derrama económica”, explicó López García, quien destacó que el enoturismo puede complementarse con paquetes, actividades y productos dirigidos a distintos tipos de visitantes. HOTELES DE HASTA 9 MIL POR NOCHE La evolución de la actividad turística también ha generado una oferta de hospedaje con mayores amenidades y servicios. Entre los establecimientos de mayor nivel se encuentran María Aurora, La Casona del Banco, Santolivo, Parvada y Rincón del Montero, que forman parte de una oferta orientada a visitantes que buscan una experiencia más completa. Algunos de estos proyectos incorporan suites, restaurantes, espacios para convenciones, canchas deportivas, campos de golf y propuestas gastronómicas relacionadas con la producción vitivinícola de la región.

Una revisión de tarifas en plataformas de viajes realizada en julio de 2026 mostró que el costo del hospedaje en Parras podía ubicarse entre aproximadamente mil 700 y 5 mil pesos por noche, dependiendo del establecimiento y las características de la habitación. Sin embargo, las opciones de mayor lujo elevan considerablemente el precio. En el caso de Reserva María Aurora, por ejemplo, algunas suites alcanzan tarifas de hasta 9 mil pesos por noche. Los precios pueden incrementarse todavía más durante las temporadas de mayor demanda. Durante las vendimias, los hoteles premium y establecimientos de cinco estrellas pueden superar los 10 mil pesos por noche, mientras que algunos alojamientos de menor categoría también pueden elevar sus tarifas respecto a los periodos de baja afluencia. El comportamiento de los precios coloca a Parras en un segmento turístico que comienza a competir con destinos nacionales tradicionalmente asociados con el hospedaje de mayor costo. VINO, BODAS Y VENDIMIAS Uno de los principales motores de este crecimiento es el enoturismo. Los visitantes no solamente acuden a Parras para hospedarse, sino para conocer de cerca el proceso de elaboración del vino, recorrer viñedos y bodegas, participar en degustaciones y disfrutar de experiencias gastronómicas y maridajes.

A esta actividad se suman las vendimias, celebradas durante la temporada de cosecha de la uva y consideradas entre las principales festividades de las casas vitivinícolas. La celebración de estos eventos genera una fuerte demanda de habitaciones y beneficia a distintos sectores de la economía local, desde hoteles y restaurantes hasta prestadores de servicios turísticos y comercios. Las bodas de destino también han adquirido relevancia. De acuerdo con la OCV, este segmento representa una fuente importante de visitantes, ya que los eventos suelen generar varias noches de hospedaje y una mayor derrama económica para las empresas relacionadas con el turismo de reuniones. El fenómeno ha tenido además efectos en el mercado inmobiliario, al incrementar la plusvalía de algunas zonas y favorecer proyectos vinculados con el turismo. CASONAS QUE SE TRANSFORMAN El crecimiento de la actividad turística también ha permitido recuperar inmuebles tradicionales. Algunas antiguas casonas fueron rehabilitadas y convertidas en establecimientos de hospedaje que ahora ofrecen servicios adicionales y experiencias dirigidas a los visitantes. Este proceso se aceleró después de la pandemia, cuando el turismo de experiencias y los destinos cercanos a las grandes ciudades comenzaron a ganar mayor relevancia. Así, Parras combina actualmente su patrimonio histórico y vitivinícola con una oferta turística cada vez más diversificada. Aunque el municipio cuenta con establecimientos de lujo cuyas tarifas pueden alcanzar los 9 mil pesos por noche y superar los 10 mil durante las vendimias, también mantiene opciones de hospedaje de menor costo. La apuesta, de acuerdo con la OCV, es que el crecimiento del enoturismo no quede limitado a un segmento de alto poder adquisitivo, sino que Parras continúe siendo un destino accesible para distintos perfiles de visitantes interesados en conocer sus viñedos, gastronomía, historia y paisajes. (CON INFORMACIÓN DE MILENIO)