POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila

I. CUENTAS RARAS El detalle más extraño expuesto por la Auditoría Superior de la Federación en las conclusiones de la revisión que hizo al gasto del Congreso de Coahuila en 2024 –primero del periodo encabezado por la priista Luz Elena Morales– es el relativo al número de personas a las que –se asegura– se les paga salario de diputado. Textualmente se lee en el primer párrafo de la página 12: “treinta trabajadores de confianza cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución local para ser diputados”. ¿Cómo que 30 si el pleno del Congreso cuenta solamente con 25 integrantes? ¿De dónde salieron los otros cinco? II. ¿CÓMO ASÍ? No aplica la clásica del “error de dedo” porque, como se advierte claramente en el documento, todas las cifras relativas a observaciones sobre el pago de salarios están escritas con letra, lo cual seguramente se hace así para evitar esos errores. Entonces, ¿por qué la ASF dice en su documento de observaciones que en el Congreso de Coahuila se les paga a 30 personas salario de diputado? A ver quién se anima a aclarar el asunto...

III. NO TIENEN IDEA Hace unos días se cerró la convocatoria para seleccionar a quien asumirá la titularidad de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión del IEC. A no pocos sorprendió que un total de 107 personas respondieran a la convocatoria y que, luego de la revisión documental, 84 aspirantes pasaran a la etapa de entrevista. Quienes conocen bien la dinámica interna del órgano electoral de Coahuila dicen que quienes se han inscrito al proceso harían bien en echarle un ojo a los videos de las sesiones de la comisión del ramo, que encabeza Leticia Bravo Ostos, para hacerse una idea de lo que les espera en caso de obtener el cargo.

IV. ESTÁ RARO... Y es que la dichosa unidad tiene un récord nada envidiable: media docena de personas la han encabezado en los cinco años que tiene de existencia y la que más tiempo ha soportado en el cargo estuvo apenas 15 meses al frente. ¿Qué ocurre con ese puesto que, en teoría, fue creado para combatir la discriminación, la violencia de género, el acoso y el hostigamiento? ¿Dónde está el problema, del lado de quienes escogen o del de quienes han sido escogidos?

V. ENTRE LÍNEAS Muchos comentarios dejaron en Torreón las declaraciones del fiscal Federico Fernández. Primero pidió a Ricardo Mejía Berdeja no politizar el caso del estadounidense señalado por el multihomicidio de Saltillo y consideró una falta de respeto hacerlo frente al dolor de las familias. Después recordó que el diputado petista ya ocupó responsabilidades en seguridad y que sus resultados no fueron precisamente para presumirse. También subrayó que el legislador ha sido señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, al tiempo que mencionó a otros integrantes de su partido. VI. MÁS PREGUNTAS Y esa lectura adquiere otra dimensión por un episodio ocurrido meses atrás. Nos cuentan que, entre las personas detenidas en la Región Carbonífera e identificadas presuntamente como “halcones” del crimen organizado, comenzaron a circular versiones sobre vínculos laborales con empresas relacionadas con el diputado local petista Tony Flores. Hasta ahora son comentarios que requieren confirmación oficial y no prueban responsabilidad alguna del legislador. ¿A cuáles personajes se refería el Fiscal?

VII. OTRA HISTORIA La detención de Carlos Ernesto Herrera Reza, “El Güino”, volvió a poner bajo otra luz un episodio ocurrido semanas atrás en Torreón. La creadora de contenido Melanie Pavola estuvo involucrada entonces en un percance vial rodeado de versiones contradictorias; ella sostuvo que otra camioneta impactó su vehículo. Desde tiempo atrás han circulado referencias que la vinculan sentimentalmente con Herrera Reza. Ahora corre una versión más grave: que aquel incidente habría sido un intento de agresión ordenado por él. No está confirmado, pero quizá aquel “accidente” merezca ser revisado nuevamente. VIII. PRECISIÓN Una precisión necesaria sobre lo publicado ayer: el operativo en Torreón que terminó con 18 personas detenidas, entre ellas “El Güino”, fue encabezado por la Fiscalía General del Estado y por el Mando Especial de La Laguna, no por la Fiscalía General de la República como señalamos originalmente. En el despliegue participaron además corporaciones municipales, estatales y federales. La investigación permanece abierta y será la Fiscalía estatal la que deberá probar los presuntos delitos cometidos.