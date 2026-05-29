Motos protagonizan casi el 20% de los accidentes viales en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En los primeros cinco meses del año, Ramos Arizpe registró 60 accidentes de motocicleta, cifra que representa cerca del 20 por ciento de los 341 percances viales reportados en el municipio. Así lo informó Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil, quien señaló que la falta de experiencia, el exceso de velocidad y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad son algunos de los factores que más inciden en este tipo de hechos.

“De los cuales en 33 de ellos han resultado personas lesionadas. Desafortunadamente, tres sin vida, dos en el lugar del accidente y una más en el hospital. Es una cantidad muy importante de accidentes”, detalló el funcionario. Sánchez Aguirre explicó que muchas de las conductas observadas entre motociclistas elevan considerablemente el riesgo de sufrir percances. “Manejan sin casco, manejan con exceso de velocidad, manejan temerariamente, cambian de carril intempestivamente”, señaló. El director de Protección Civil destacó que la edad de quienes conducen también influye en las estadísticas, ya que una parte importante de los involucrados son menores de edad o jóvenes con poca experiencia al volante.

“La mayoría son o muchos, yo creo que un 60 o 65 por ciento son menores de edad. Son jóvenes que no tienen experiencia, les gana la adrenalina y quieren andar a toda velocidad”, expuso.

Asimismo, recordó que quienes viajan en motocicleta son más vulnerables ante cualquier colisión, debido a que carecen de la protección estructural que ofrece un automóvil. “Hay que diferenciar que el motociclista, si tiene un accidente, normalmente las lesiones son graves, porque no traemos toda la estructura de un vehículo que nos protege”, advirtió. Finalmente, indicó que las labores de vigilancia, aplicación de sanciones y aseguramiento de unidades que incumplen el reglamento son realizadas de manera permanente por elementos de Policía y Tránsito Municipal.

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