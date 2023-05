¿Mucho amor o manipulación? Ten cuidado Saltillo, puedes ser víctima del ‘Love Bombing’

“Esto es muy importante que se platique en la relación de pareja para tener límites saludables . Cuando una pareja decide que está bien (recibir) tantas muestras de afecto, tantos detalles, se tiene que revisar desde afuera porque puede desarrollarse una co-dependencia grande, de tal manera que cuando no existan esos detalles o haya algún momento en el que ‘ya no me contestaste en dos segundos, ahora te tardaste 10’ eso puede crear situaciones de ansiedad ”, refirió De la Peña.

“Cuando no hay relación de pareja, se debe de entender que los demás tienen un límite y que tienen un espacio vital y una intimidad que no debemos en ningún momento rebasar. Sí, son bonitos los detalles, sí son los bonitos los mensajes cuando una pareja anda quedando, pero se tiene que platicar y respetar los límites que las otras personas vayan poniendo para que una relación sea sana”, explicó la especialista.

Si una persona sospecha que está siendo víctima del “Love Bombig”, o simplemente se siente incómoda, abrumada o acosada, debe poner mucha atención a lo que está sucediendo dentro de la relación y lo que esta le provoca sentimentalmente para poder llevarla sanamente o cortar de tajo con ella.

“Lo sano lo medimos en qué tanto esto me hace crecer. Siempre nuestra vara de medida tiene que ser con relación qué tanto esta relación me está ayudando a ser mejor persona o qué tanto me está creando ansiedad, qué tanto me siento perseguido, o me siento invadido”, comentó.

No obstante, el bombardeo no se ejerce sobre la pareja “de forma inocente”, pues es también utilizado como un método de manipulación para ejercer control emocional sobre el otro y seducirle a través del afecto y la atención exagerada, para así lograr que esta baje la guardia y después desecharla.

“Estas situaciones se dan por la manipulación, porque ‘te doy, te doy, te doy’ para poder manipular la relación y te tengo que quitar algo para que te puedas mantener atento y esperando a recibir, entonces la persona que da los detalles controla la situación porque la otra está esperando y eso crea la dependencia”, concluyó.