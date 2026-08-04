Muere adulto mayor luego de flamazo presuntamente causado por un cigarro, en Múzquiz, Coahuila

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    Muere adulto mayor luego de flamazo presuntamente causado por un cigarro, en Múzquiz, Coahuila
    De acuerdo con el reporte preliminar, el flamazo se originó presuntamente mientras fumaba un cigarro usando oxígeno suplementario. ESPECIAL

El accidente ocurrió el pasado 1 de agosto al exterior de su domicilio, en el Barrio El Panteón

MUZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor de 86 años falleció este lunes a consecuencia de las quemaduras que sufrió tras un flamazo registrado el pasado sábado al exterior de su domicilio, en el Barrio El Panteón, en el municipio de Múzquiz.

La víctima fue identificada como Justo Martínez, quien permanecía hospitalizado desde el 1 de agosto luego del accidente ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Fresnos, entre Presidente Juárez y Morelos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muere-hombre-de-58-anos-luego-de-accidente-laboral-en-ejido-de-morelos-coahuila-AH22619292

De acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos, el incidente fue atendido alrededor de las 17:57 horas, cuando se recibió el reporte de una persona con quemaduras provocadas por un flamazo.

Según la información preliminar, el accidente se originó presuntamente cuando el adulto mayor fumaba un cigarro mientras utilizaba un tanque de oxígeno, lo que habría provocado la ignición y las lesiones en diversas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital con apoyo de elementos de la Policía Municipal. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las quemaduras.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del fallecimiento y realizarán las diligencias de ley.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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