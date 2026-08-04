Muere adulto mayor luego de flamazo presuntamente causado por un cigarro, en Múzquiz, Coahuila

La víctima fue identificada como Justo Martínez, quien permanecía hospitalizado desde el 1 de agosto luego del accidente ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Fresnos, entre Presidente Juárez y Morelos.

MUZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor de 86 años falleció este lunes a consecuencia de las quemaduras que sufrió tras un flamazo registrado el pasado sábado al exterior de su domicilio, en el Barrio El Panteón, en el municipio de Múzquiz.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos, el incidente fue atendido alrededor de las 17:57 horas, cuando se recibió el reporte de una persona con quemaduras provocadas por un flamazo.

Según la información preliminar, el accidente se originó presuntamente cuando el adulto mayor fumaba un cigarro mientras utilizaba un tanque de oxígeno, lo que habría provocado la ignición y las lesiones en diversas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital con apoyo de elementos de la Policía Municipal. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las quemaduras.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del fallecimiento y realizarán las diligencias de ley.