Muere hombre de 58 años luego de accidente laboral en ejido de Morelos, Coahuila

El reporte de Protección Civil y Bomberos de Morelos señala que el accidente ocurrió el pasado 31 de julio, cuando Rubén Rodríguez Hernández trabajaba sobre el techo de una casa en construcción, a una altura aproximada de entre tres y cuatro metros, desde donde cayó por causas que son materia de investigación.

MORELOS, COAH.- Un hombre de 58 años murió a consecuencia de las lesiones que sufrió después de una caída que sufrió al caer cuando realizaba labores de construcción en una vivienda del ejido Los Álamos.

Según el testimonio de un familiar, el trabajador contaba con antecedentes de convulsiones, por lo que se presume que esta condición pudo haber influido en el incidente; no obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron al lesionado con una hemorragia activa por nariz y oídos, un hematoma, una laceración de entre cinco y siete centímetros en la región occipital, así como un probable traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo del lado derecho y una posible fractura en el hombro derecho.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con apoyo de elementos de Seguridad Pública.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido posteriormente a la Clínica 11 del IMSS, en Piedras Negras, donde falleció mientras recibía atención médica.