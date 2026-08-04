Muere hombre de 58 años luego de accidente laboral en ejido de Morelos, Coahuila

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    Muere hombre de 58 años luego de accidente laboral en ejido de Morelos, Coahuila
    La caída se registró desde una altura aproximada de entre tres y cuatro metros. ESPECIAL

El accidente ocurrió cuando la víctima trabajaba sobre el techo de una vivienda en construcción

MORELOS, COAH.- Un hombre de 58 años murió a consecuencia de las lesiones que sufrió después de una caída que sufrió al caer cuando realizaba labores de construcción en una vivienda del ejido Los Álamos.

El reporte de Protección Civil y Bomberos de Morelos señala que el accidente ocurrió el pasado 31 de julio, cuando Rubén Rodríguez Hernández trabajaba sobre el techo de una casa en construcción, a una altura aproximada de entre tres y cuatro metros, desde donde cayó por causas que son materia de investigación.

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Según el testimonio de un familiar, el trabajador contaba con antecedentes de convulsiones, por lo que se presume que esta condición pudo haber influido en el incidente; no obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron al lesionado con una hemorragia activa por nariz y oídos, un hematoma, una laceración de entre cinco y siete centímetros en la región occipital, así como un probable traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo del lado derecho y una posible fractura en el hombro derecho.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con apoyo de elementos de Seguridad Pública.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido posteriormente a la Clínica 11 del IMSS, en Piedras Negras, donde falleció mientras recibía atención médica.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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