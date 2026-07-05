Muere hombre tras ser arrollado por el tren en Nava, Coahuila

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    Muere hombre tras ser arrollado por el tren en Nava, Coahuila
    Antes del accidente, el hombre había estado consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda GENERADA POR IA

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo.

NAVA, COAH.– Un hombre de 32 años perdió la vida durante las primeras horas de este domingo, luego de ser arrollado por el tren cuando intentaba cruzar las vías férreas en el municipio de Nava.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, donde Humberto Rodríguez Chávez, conocido con el alias de “La Pinga”, había estado conviviendo en un domicilio donde consumía bebidas alcohólicas.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, al retirarse con dirección a su vivienda intentó cruzar las vías del ferrocarril; sin embargo, presuntamente debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, fue embestido por la locomotora, sufriendo lesiones mortales que le destrozaron las extremidades.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Preventiva Municipal de Nava, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Familiares del fallecido acudieron al lugar e identificaron el cuerpo ante las autoridades ministeriales, quienes recabaron sus declaraciones como parte de las diligencias correspondientes.

Tras las investigaciones iniciales, las autoridades determinaron que se trató de un accidente, por lo que, una vez realizadas las actuaciones de ley y entregado el cuerpo a sus familiares, la carpeta de investigación fue concluida.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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