Muere hombre tras ser arrollado por el tren en Nava, Coahuila

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, donde Humberto Rodríguez Chávez, conocido con el alias de “La Pinga”, había estado conviviendo en un domicilio donde consumía bebidas alcohólicas.

NAVA, COAH.– Un hombre de 32 años perdió la vida durante las primeras horas de este domingo, luego de ser arrollado por el tren cuando intentaba cruzar las vías férreas en el municipio de Nava.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al retirarse con dirección a su vivienda intentó cruzar las vías del ferrocarril; sin embargo, presuntamente debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, fue embestido por la locomotora, sufriendo lesiones mortales que le destrozaron las extremidades.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Preventiva Municipal de Nava, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Familiares del fallecido acudieron al lugar e identificaron el cuerpo ante las autoridades ministeriales, quienes recabaron sus declaraciones como parte de las diligencias correspondientes.

Tras las investigaciones iniciales, las autoridades determinaron que se trató de un accidente, por lo que, una vez realizadas las actuaciones de ley y entregado el cuerpo a sus familiares, la carpeta de investigación fue concluida.