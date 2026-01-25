Muere joven apuñalado tras riña al salir de concierto de bikers, en Parras

De una certera puñalada murió Ángel ¨N¨, de 23 años de edad, luego de liarse a golpes con varias personas tras salir de un concierto de bikers, en Parras. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo, cuando se reportó el ingreso de una persona sin vida al centro de salud. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área mientras peritos en criminología realizaban las diligencias correspondientes. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

El padre del hoy occiso relató que él también resultó lesionado con un arma blanca al intentar defender a su hijo, aunque la herida que sufrió fue superficial. Señaló que ambos acudieron al concierto realizado en la unidad deportiva, y que Ángel se mostró renuente a ingresar debido a que mantenía conflictos previos con otras personas. Sin embargo, tras ser convencido de entrar, se encontraron con un grupo de jóvenes con quienes comenzó una discusión que escaló rápidamente. De acuerdo con su testimonio, los agresores los retaron a salir del lugar para enfrentarse físicamente y posteriormente los siguieron. Metros más adelante se desató la riña, en la que varias personas los golpearon. Durante el altercado, el padre de Ángel recibió una puñalada en el costado derecho del abdomen, mientras que su hijo fue atacado con dos heridas punzocortantes, una de ellas a la altura del corazón, lo que provocó que cayera inconsciente sobre la vía pública.