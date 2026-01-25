Muere joven apuñalado tras riña al salir de concierto de bikers, en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 enero 2026
    Muere joven apuñalado tras riña al salir de concierto de bikers, en Parras
    Familiares de la víctima acudieron al centro de salud tras confirmarse la muerte del joven. FOTO: PEDRO PESINA

Familiares trasladaron al joven por sus propios medios al centro de salud, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales

De una certera puñalada murió Ángel ¨N¨, de 23 años de edad, luego de liarse a golpes con varias personas tras salir de un concierto de bikers, en Parras.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo, cuando se reportó el ingreso de una persona sin vida al centro de salud. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área mientras peritos en criminología realizaban las diligencias correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

$!Patrullas municipales resguardaron el exterior del centro de salud tras el ingreso del joven sin signos vitales.
Patrullas municipales resguardaron el exterior del centro de salud tras el ingreso del joven sin signos vitales. FOTO: PEDRO PESINA

El padre del hoy occiso relató que él también resultó lesionado con un arma blanca al intentar defender a su hijo, aunque la herida que sufrió fue superficial. Señaló que ambos acudieron al concierto realizado en la unidad deportiva, y que Ángel se mostró renuente a ingresar debido a que mantenía conflictos previos con otras personas.

Sin embargo, tras ser convencido de entrar, se encontraron con un grupo de jóvenes con quienes comenzó una discusión que escaló rápidamente. De acuerdo con su testimonio, los agresores los retaron a salir del lugar para enfrentarse físicamente y posteriormente los siguieron.

Metros más adelante se desató la riña, en la que varias personas los golpearon. Durante el altercado, el padre de Ángel recibió una puñalada en el costado derecho del abdomen, mientras que su hijo fue atacado con dos heridas punzocortantes, una de ellas a la altura del corazón, lo que provocó que cayera inconsciente sobre la vía pública.

$!El sitio donde ocurrió la agresión se ubica a pocas cuadras del centro de salud.
El sitio donde ocurrió la agresión se ubica a pocas cuadras del centro de salud. FOTO: PEDRO PESINA

Al creer que aún se encontraba con vida, familiares lo trasladaron por sus propios medios al centro de salud, ubicado a aproximadamente dos cuadras del sitio donde ocurrió la agresión. No obstante, al arribar al nosocomio, el personal médico confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, autoridades informaron a la familia que al menos tres personas presuntamente involucradas en la riña ya fueron detenidas y quedaron a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes