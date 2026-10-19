Toman trabajadores oficinas de Simas San Pedro por falta de pagos; advierten riesgo de inundaciones

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    Toman trabajadores oficinas de Simas San Pedro por falta de pagos; advierten riesgo de inundaciones
    Los trabajadores bloquearon los accesos a Simas en demanda de una respuesta a sus demandas laborales. SANDRA GÓMEZ

Denuncian que solo recibieron la mitad de su quincena, adeudos en prestaciones y falta de mantenimiento en los cárcamos, cuyos equipos de bombeo operan apenas al 50 por ciento de su capacidad

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- La falta de pago de salarios y prestaciones, así como las deficiencias en la operación del sistema de drenaje, provocaron que trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de San Pedro tomaran este lunes las instalaciones del organismo, donde bloquearon los accesos para exigir una respuesta a sus demandas laborales.

Los empleados denunciaron que únicamente les fue depositado el 50 por ciento de su última quincena, además de que enfrentan retrasos en 3 pagos correspondientes al fondo de ahorro y adeudos en diversas prestaciones, entre ellas las aportaciones relacionadas con el Infonavit.

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La inconformidad también obedece a las condiciones en las que desempeñan sus actividades, debido a la falta de vehículos, herramientas y materiales necesarios para atender los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica.

Señalaron que algunos trabajadores incluso han tenido que utilizar sus automóviles particulares para cumplir con las labores del organismo, ante la insuficiencia de unidades oficiales.

A esta situación se suman, según los manifestantes, compromisos económicos pendientes con proveedores de cemento y otros materiales de construcción, además de presuntos adeudos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Uno de los señalamientos más preocupantes está relacionado con el deterioro de los cárcamos de bombeo, cuyos equipos, de acuerdo con los trabajadores, funcionan apenas al 50 por ciento de su capacidad debido a la falta de mantenimiento y reparaciones.

Explicaron que algunas máquinas presentan desperfectos que impiden conducir adecuadamente el agua hacia los depósitos correspondientes, ocasionando derrames por la parte superior de las instalaciones.

Advirtieron que estas condiciones representan un riesgo para la población, principalmente durante las lluvias, cuando aumenta la cantidad de agua que debe ser desalojada a través del sistema de drenaje.

Los inconformes señalaron que las recientes precipitaciones, que dejaron daños importantes en viviendas y otros inmuebles de San Pedro, evidenciaron las deficiencias de la infraestructura y la necesidad de atender con urgencia los equipos de bombeo.

$!Los inconformes denuncian una serie de deficiencias con las que trabajan.
Los inconformes denuncian una serie de deficiencias con las que trabajan. SANDRA GÓMEZ

Consideraron que, de continuar las fallas mecánicas y la falta de mantenimiento, podrían presentarse nuevas inundaciones en distintos sectores del municipio ante otro episodio de lluvias intensas.

Con la toma de las oficinas, los trabajadores buscan que las autoridades municipales intervengan para garantizar el pago completo de sus salarios, regularizar las prestaciones pendientes y destinar los recursos necesarios para recuperar la capacidad operativa del organismo.

Insistieron en que el problema no se limita a sus condiciones laborales, pues el deterioro de los cárcamos y la falta de equipamiento también comprometen la capacidad de respuesta de Simas ante emergencias relacionadas con las lluvias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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