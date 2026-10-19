Toman trabajadores oficinas de Simas San Pedro por falta de pagos; advierten riesgo de inundaciones

Los empleados denunciaron que únicamente les fue depositado el 50 por ciento de su última quincena, además de que enfrentan retrasos en 3 pagos correspondientes al fondo de ahorro y adeudos en diversas prestaciones, entre ellas las aportaciones relacionadas con el Infonavit.

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- La falta de pago de salarios y prestaciones, así como las deficiencias en la operación del sistema de drenaje, provocaron que trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de San Pedro tomaran este lunes las instalaciones del organismo, donde bloquearon los accesos para exigir una respuesta a sus demandas laborales.

La inconformidad también obedece a las condiciones en las que desempeñan sus actividades, debido a la falta de vehículos, herramientas y materiales necesarios para atender los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica.

Señalaron que algunos trabajadores incluso han tenido que utilizar sus automóviles particulares para cumplir con las labores del organismo, ante la insuficiencia de unidades oficiales.

A esta situación se suman, según los manifestantes, compromisos económicos pendientes con proveedores de cemento y otros materiales de construcción, además de presuntos adeudos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Uno de los señalamientos más preocupantes está relacionado con el deterioro de los cárcamos de bombeo, cuyos equipos, de acuerdo con los trabajadores, funcionan apenas al 50 por ciento de su capacidad debido a la falta de mantenimiento y reparaciones.

Explicaron que algunas máquinas presentan desperfectos que impiden conducir adecuadamente el agua hacia los depósitos correspondientes, ocasionando derrames por la parte superior de las instalaciones.

Advirtieron que estas condiciones representan un riesgo para la población, principalmente durante las lluvias, cuando aumenta la cantidad de agua que debe ser desalojada a través del sistema de drenaje.

Los inconformes señalaron que las recientes precipitaciones, que dejaron daños importantes en viviendas y otros inmuebles de San Pedro, evidenciaron las deficiencias de la infraestructura y la necesidad de atender con urgencia los equipos de bombeo.