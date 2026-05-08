Muere minero tras accidente con maquinaria en tajo de carbón en Progreso

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Coahuila
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    Muere minero tras accidente con maquinaria en tajo de carbón en Progreso
    Autoridades realizaron inspecciones en el tajo de carbón donde ocurrió el accidente laboral que cobró la vida de un trabajador minero. ESPECIAL

Autoridades investigan las condiciones en que ocurrió el accidente registrado cerca del ejido La Mota, en la Región Carbonífera

PROGRESO, COAH.- Un trabajador minero identificado como Daniel N., de aproximadamente 52 años, murió la mañana de este viernes tras un accidente con maquinaria pesada en un tajo de carbón ubicado cerca de Progreso, en la Región Carbonífera.

Los hechos ocurrieron en un área cercana al ejido La Mota, donde, de acuerdo con información preliminar, equipo pesado presuntamente cayó sobre el trabajador durante labores de operación.

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Compañeros de la víctima solicitaron apoyo a cuerpos de emergencia tras percatarse del accidente. Sin embargo, cuando paramédicos arribaron al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, así como personal de corporaciones de seguridad y emergencia, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos realizaron el levantamiento de evidencias en el área del accidente, mientras que el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.

Autoridades laborales también comenzaron revisiones para determinar las condiciones en que operaba la maquinaria y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Hasta el momento no se ha informado si las actividades en el tajo fueron suspendidas tras el incidente.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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