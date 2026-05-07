No están solas: celebra Ayuda Rosa a madres sobrevivientes y pacientes con cáncer en Saltillo

Entre música, rifas, regalos y abrazos, decenas de mujeres sobrevivientes y pacientes con cáncer se reunieron este jueves en Saltillo para celebrar el Día de las Madres en un evento organizado por la asociación civil Ayuda Rosa, en un espacio pensado para festejar y recordarles que no atraviesan solas la enfermedad. La convivencia se realizó en Casa Marietta, en el Centro Histórico, y reunió a beneficiarias de la asociación, voluntarias y familias en una jornada marcada por testimonios de lucha, mensajes de esperanza y reconocimiento a quienes han acompañado la causa durante años.

“Este festejo es por y para nuestras mujeres, que pasaron o están pasando por el cáncer”, explicó Alexandra Flores, coordinadora estratégica de Ayuda Rosa. Detalló que la asociación brinda apoyo a mujeres con cáncer en Coahuila mediante medicamentos, estudios especializados, prótesis, productos oncoestéticos y acompañamiento emocional, además de que este año buscan incorporar atención a la salud mental. “Queremos que ellas se sientan unidas y que sepan que no están solas”, expresó. Actualmente, señaló, la organización ha acompañado a más de mil mujeres a lo largo de sus 13 años de trabajo, manteniendo una comunidad activa de alrededor de 500 beneficiarias. Durante el evento, varias asistentes compartieron cómo Ayuda Rosa se convirtió en una red de apoyo durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

Lucía Bustos Mora, sobreviviente de cáncer, aseguró que la asociación le ha brindado acompañamiento emocional y fortaleza en momentos complicados. “Cuando tenemos estas reuniones me da mucho gusto porque venimos de un mismo camino. Entre nosotras mismas nos damos fuerza y ánimos para salir adelante”, comentó. Para ella, el mejor regalo en el Día de las Madres sigue siendo su familia. “Mis hijos siempre han sido mi motor para salir adelante”, dijo. Otra de las asistentes, Luz Ivonne Hernández Reyna, sobreviviente de mieloma múltiple y recientemente sometida a un trasplante de células madre, describió la convivencia como “un estimulante emocional de vida”. “Es un ejemplo de todas las compañeras para ver que sí se puede, que hay que seguir luchando”, expresó.

Mientras tanto, María Lourdes Hernández, quien hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer, destacó la importancia de contar con espacios donde las pacientes puedan sentirse comprendidas. “Es un lugar donde encontramos refugio y entendemos que no somos las únicas”, señaló. La fundadora y presidenta de Ayuda Rosa, María Teresa Ramos, recordó que la asociación nació tras la muerte de su madre, quien enfrentó tres tipos de cáncer durante más de una década. “Es triste, pero también muy grato ayudar”, expresó. Relató que inicialmente comenzó apoyando a niños con cáncer mediante cenas navideñas para sus familias, hasta que decidió enfocar el proyecto en mujeres pacientes oncológicas. A lo largo de 14 años, explicó, la asociación ha pasado por distintas etapas, desde la creación de un albergue para pacientes hasta la consolidación de una red de acompañamiento y apoyo integral. “Mi sueño es que esto no se pierda, que siga pasando de generación en generación”, comentó. Durante la celebración también se entregó un reconocimiento a una voluntaria con más de una década colaborando en la asociación, como parte de un homenaje a quienes han contribuido a sostener la red de apoyo para pacientes y sobrevivientes. Entre aplausos y mensajes de ánimo, las asistentes coincidieron en una idea que se repitió durante toda la tarde: el cáncer cambia vidas, pero acompañarse entre mujeres ayuda a sobrellevar el proceso. “Siempre hay alguien que te va a apoyar. Siempre hay un lugar seguro y ese lugar seguro es Ayuda Rosa”, expresó Alexandra Flores.

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