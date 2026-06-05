Torreón: capturan a sujeto con propaganda política en vehículo de Conagua

La detención se realizó este viernes sobre el periférico Raúl López Sánchez, luego de que elementos de seguridad interceptaran la camioneta oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que conducía.

TORREÓN, COAH.- En Torreón fue detenido Juan Alberto Castañeda Vitela, señalado por su presunta participación en delitos electorales.

Dentro del vehículo, las autoridades localizaron publicidad proselitista relacionada con uno de los aspirantes que participan en el actual proceso electoral de Coahuila.

Según informes, Castañeda Vitela tiene lazos familiares con figuras políticas: es hijo de Laura María Vitela Rodríguez, directora administrativa de Conagua en la Región Laguna, y sobrino de la diputada federal morenista Alma Marina Vitela Rodríguez.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal, con la posibilidad de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atraiga el caso.