Torreón: capturan a sujeto con propaganda política en vehículo de Conagua

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    Torreón: capturan a sujeto con propaganda política en vehículo de Conagua
    La detención se realizó sobre el periférico Raúl López Sánchez, donde elementos de seguridad interceptaron una camioneta oficial de Conagua en la que presuntamente era transportada propaganda política. SANDRA GÓMEZ

La posible utilización de una unidad oficial para transportar propaganda electoral será analizada por las autoridades correspondientes

TORREÓN, COAH.- En Torreón fue detenido Juan Alberto Castañeda Vitela, señalado por su presunta participación en delitos electorales.

La detención se realizó este viernes sobre el periférico Raúl López Sánchez, luego de que elementos de seguridad interceptaran la camioneta oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que conducía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-a-dos-personas-por-intimidacion-electoral-con-documentos-falsos-en-coahuila-fge-GE21165982
$!Durante la revisión de la unidad gubernamental, las autoridades localizaron material proselitista relacionado con uno de los participantes del actual proceso electoral en Coahuila.
Durante la revisión de la unidad gubernamental, las autoridades localizaron material proselitista relacionado con uno de los participantes del actual proceso electoral en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Dentro del vehículo, las autoridades localizaron publicidad proselitista relacionada con uno de los aspirantes que participan en el actual proceso electoral de Coahuila.

Según informes, Castañeda Vitela tiene lazos familiares con figuras políticas: es hijo de Laura María Vitela Rodríguez, directora administrativa de Conagua en la Región Laguna, y sobrino de la diputada federal morenista Alma Marina Vitela Rodríguez.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal, con la posibilidad de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atraiga el caso.

$!El conductor de la camioneta fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras se determina si existen elementos para configurar posibles delitos en materia electoral.
El conductor de la camioneta fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras se determina si existen elementos para configurar posibles delitos en materia electoral. SANDRA GÓMEZ

Hasta el momento, ni Conagua ni las autoridades electorales han emitido algún posicionamiento sobre los hechos.

Cabe mencionar que el uso de vehículos oficiales para actividades de promoción política podría constituir una violación a la normativa vigente, especialmente por la cercanía de la jornada electoral y el periodo de veda.

Será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar si existen responsabilidades y, en su caso, las sanciones aplicables derivadas de la investigación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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