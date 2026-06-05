Torreón: capturan a sujeto con propaganda política en vehículo de Conagua
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La posible utilización de una unidad oficial para transportar propaganda electoral será analizada por las autoridades correspondientes
TORREÓN, COAH.- En Torreón fue detenido Juan Alberto Castañeda Vitela, señalado por su presunta participación en delitos electorales.
La detención se realizó este viernes sobre el periférico Raúl López Sánchez, luego de que elementos de seguridad interceptaran la camioneta oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que conducía.
Dentro del vehículo, las autoridades localizaron publicidad proselitista relacionada con uno de los aspirantes que participan en el actual proceso electoral de Coahuila.
Según informes, Castañeda Vitela tiene lazos familiares con figuras políticas: es hijo de Laura María Vitela Rodríguez, directora administrativa de Conagua en la Región Laguna, y sobrino de la diputada federal morenista Alma Marina Vitela Rodríguez.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal, con la posibilidad de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atraiga el caso.
Hasta el momento, ni Conagua ni las autoridades electorales han emitido algún posicionamiento sobre los hechos.
Cabe mencionar que el uso de vehículos oficiales para actividades de promoción política podría constituir una violación a la normativa vigente, especialmente por la cercanía de la jornada electoral y el periodo de veda.
Será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar si existen responsabilidades y, en su caso, las sanciones aplicables derivadas de la investigación.