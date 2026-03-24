Mueren dos en volcadura en Castaños, Coahuila; uno más resulta lesionado

Una violenta secuencia de impacto y volcadura sobre la carretera federal 57 terminó en tragedia, luego de que un automóvil se estrellara inicialmente contra una unidad de carga pesada y posteriormente volcara, dejando un saldo de dos personas sin vida y una más lesionada.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la carretera 53, en el punto conocido como la “Y Griega”, en el municipio de Castaños, donde la fuerza del choque provocó que la unidad quedara destrozada. Tras el primer impacto contra el tráiler, el vehículo perdió el control y terminó volcado, dejando a varios de sus ocupantes atrapados entre los fierros.