Mueren dos en volcadura en Castaños, Coahuila; uno más resulta lesionado
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El accidente ocurrió en el cruce con la carretera 53, en el punto conocido como la “Y Griega”, en Castaños
Una violenta secuencia de impacto y volcadura sobre la carretera federal 57 terminó en tragedia, luego de que un automóvil se estrellara inicialmente contra una unidad de carga pesada y posteriormente volcara, dejando un saldo de dos personas sin vida y una más lesionada.
El accidente ocurrió a la altura del cruce con la carretera 53, en el punto conocido como la “Y Griega”, en el municipio de Castaños, donde la fuerza del choque provocó que la unidad quedara destrozada. Tras el primer impacto contra el tráiler, el vehículo perdió el control y terminó volcado, dejando a varios de sus ocupantes atrapados entre los fierros.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Héctor Fierros y Gustavo Vargas, quienes quedaron prensados en el lugar del siniestro.
Paramédicos del GRUM acudieron de inmediato para brindar auxilio a los sobrevivientes, trasladando a los lesionados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecen bajo atención médica.
En tanto, Bomberos Voluntarios de Castaños trabajaron junto a los cuerpos de rescate en la extracción de los cuerpos, utilizando equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida”, debido a la gravedad de los daños en la unidad.
Autoridades acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente, que volvió a teñir de luto las carreteras de la región.