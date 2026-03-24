Muere tras brutal choque en Monclova; exceso de velocidad, la causa

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Monclova
/ 24 marzo 2026
    Muere tras brutal choque en Monclova; exceso de velocidad, la causa
    La camioneta quedó completamente destrozada tras el impacto contra la estructura del puente en el bulevar Harold R. Pape. LIDIET MEXICANO

El conductor no portaba cinturón de seguridad, lo que agravó las lesiones que finalmente le costaron la vida horas después

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 31 años, que conducía una camioneta Ford Territory en color guindo, quedó prensado la noche del lunes sobre el bulevar Harold R. Pape, en Monclova, y perdió la vida horas después en el hospital, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió.

El percance se registró alrededor de las 23:00 horas, en el puente de AHMSA, a la altura de la colonia Obrera.

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De acuerdo con testigos, el hombre circulaba a exceso de velocidad, superando los 100 kilómetros por hora y realizando maniobras de riesgo al rebasar sin precaución.

En esas condiciones, perdió el control de la unidad y se impactó de forma directa contra la nomenclatura del puente, en un choque de alta energía que dejó la camioneta prácticamente destrozada.

El conductor, identificado como Carlos Eduardo, de 31 años, no portaba el cinturón de seguridad, lo que agravó de manera considerable sus lesiones. Paramédicos que acudieron al sitio lo encontraron con probable traumatismo craneoencefálico y severas lesiones en el tórax, por lo que su estado fue catalogado como crítico desde el primer momento.

Tras el impacto, quedó atrapado entre los restos de la camioneta. Con apoyo de equipo hidráulico, socorristas realizaron maniobras especializadas para liberarlo, evitando en lo posible agravar su condición.

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Una vez rescatado, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia por personal del SAMU a la Clínica 7 del IMSS, donde ingresó bajo pronóstico reservado.

Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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