Muestra juzgado de adopciones que en Coahuila se prioriza a la niñez: Liliana Salinas

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Muestra juzgado de adopciones que en Coahuila se prioriza a la niñez: Liliana Salinas
    Buscan seguir consolidando en el estado un sistema de justicia humano, eficiente y especializado. FOTO: ESPECIAL

La presidenta del DIF estatal celebró la instalación del nuevo juzgado que buscará reducir los tiempos procesales de casos en los que se involucra a menores

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, aseguró que el Juzgado Especializado en Adopciones que recién se instaló en el estado es una muestra de que la administración del gobernador Manolo Jiménez prioriza a los niños y adolescentes.

Para favorecer la impartición de justicia en favor de la niñez, se instaló en Coahuila el Juzgado Especializado en Adopciones, un acto histórico con el que se busca reducir los tiempos procesales en casos en los que se involucre a niños y adolescentes.

En un comunicado, el Gobierno de Coahuila dijo que el nuevo juzgado es un avance significativo para consolidar un sistema de justicia humano, eficiente y especializado.

“Para el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, garantizar el derecho de niñas y niños a crecer en una familia es una responsabilidad fundamental. Este juzgado es una muestra clara de que, cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, se pueden transformar vidas y construir un mejor futuro para quienes más lo necesitan”, expresó.

Señaló que el DIF seguirá colaborando con el Poder Judicial y la Procuraduría para Niños, Niñas y Adolescentes (PRONNIF), con el objetivo de fortalecer los procesos de adopción con enfoque en derechos humanos, sensibilidad social y bienestar integral.

“Con la instalación del Juzgado Especializado en Adopciones, Coahuila reafirma su compromiso con una justicia cercana, protectora y centrada en las personas, avanzando en la construcción de un estado donde cada niña y niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno de amor, cuidado y protección”, concluye el comunicado.

