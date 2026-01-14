Reforzarán programas sociales en Coahuila con enfoque en alimentación y becas

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Reforzarán programas sociales en Coahuila con enfoque en alimentación y becas
    Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, anunció becas escolares de hasta 100 mil pesos. FOTO: CORTESÍA

Los ajustes anunciados hace un par de días por el gobernador, Manolo Jiménez, y que están destinados para aplicarse en este año, buscan ampliar el alcance de apoyos educativos, productivos y de atención a grupos prioritarios, con base en resultados recientes y nuevas demandas detectadas en el Estado

Este año se reforzarán los programas sociales vinculados a alimentación, educación y emprendimiento, luego de que la entidad mejoró sus indicadores de carencia alimentaria a nivel nacional, afirmó Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

Informó que, con base en datos del Inegi, el Estado pasó del top 10 al top 5 nacional con menor carencia alimentaria, lo que, dijo, confirma que los programas alimentarios han sido efectivos. “Quiere decir que los programas funcionan y por eso se van a reforzar para que sigan dando resultados”.

En materia educativa, Martínez y Morales comentó que este año se mantendrán las becas tradicionales para estudiantes de Secundaria, Preparatoria y Universidad, destinadas a apoyar gastos como útiles escolares, transporte y uniformes. A la par, recordó el lanzamiento de la superbeca, un esquema que podrá otorgar apoyos de hasta 100 mil pesos.

Precisó que esta superbeca está dirigida a jóvenes que ya cuentan con aceptación en instituciones educativas del extranjero, pero que no pueden aprovechar la oportunidad por falta de recursos para traslado o manutención. “Hay jóvenes que incluso ya están becados, pero no tienen para el boleto de avión o para sostenerse en otro País, y ahí es donde entra este apoyo”.

Otro de los ejes que operará la dependencia es el programa de microcréditos para jóvenes emprendedores, con montos que van de 10 a 30 mil pesos, sin intereses, siempre que los beneficiarios cumplan puntualmente con los pagos establecidos. El objetivo, indicó, es que puedan arrancar o fortalecer proyectos productivos.

Martínez aclaró que, de manera paralela, existen otros esquemas de financiamiento para empresas más consolidadas —con montos de 300 mil a 2 millones de pesos— que serán operados por la Secretaría de Economía, a fin de no mezclar públicos ni objetivos.

En coordinación con el DIF estatal, también se fortalecerán los programas dirigidos a personas con discapacidad, particularmente en el rubro de becas y apoyos sociales, con una inversión conjunta que superará los 300 millones de pesos, orientada a este sector de la población.

El secretario aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia para seguir cerrando brechas sociales, luego de que en los últimos 2 años la pobreza extrema en Coahuila, dijo, se redujera en 56 por ciento, ubicándose por debajo del 1 por ciento de la población, lo que coloca al Estado entre los primeros lugares a nivel nacional en este indicador.

“Vamos a seguir trabajando en equipo con municipios, sociedad civil, Federación e iniciativa privada para mantener y mejorar estos resultados”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

