Mujer en presunto estado de ebriedad pierde el control y choca contra luminaria al norte de Saltillo

Por conducir en presunto estado de ebriedad, una mujer perdió el control de su vehículo y chocó contra una luminaria al subir al camión central del bulevar Moctezuma, donde quedó parada hasta que llegaron las autoridades de Tránsito de Saltillo.

Fue alrededor de las 1:00 horas que se presentó el accidente, cuando la conductora de un vehículo Mazda circulaba de poniente a oriente, pero perdió el control al pasar por el bulevar Mussa de León, subió al camellón central y chocó contra la luminaria.

Debido a que no llevaba una gran velocidad, el vehículo no sufrió grandes daños ni tampoco la estructura de la luminaria. Sin embargo, ya no se pudo mover de ese.

Por lo que la mujer solicitó la presencia de los agentes de seguridad vial, quienes a su vez solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo y trasladarlo al corralón, mientras que la conductora fue llevada a las celdas para quedar a disposición de las autoridades competentes.