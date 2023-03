Mujer policía purga sentencia de 174 años de cárcel por la masacre de Allende

Años después, los testimonios que recogió la Fiscalía de Coahuila terminaron por narran la historia de terror en la que se vieron involucrados un buen número de policías municipales, entre quienes están algunos que hoy se encuentran en prisión, según reveló José Ángel Herrera, el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, quien ha llevado el caso.

Entre la información, se ha recopilado que el Servicio Estatal de Llamadas de Emergencia del 9-1-1 recibió al menos 64 reportes de incendios entre Piedras Negras, Villa Unión y Allende, mismos que los bomberos no podían atender debido a las amenazas.

Entre las personas que los amenazaban para no sofocar el fuego, los elementos de bomberos reconocieron a Policías de Allende, quienes junto con miembros del cártel eran quienes ingresaban a la gente secuestrada al Rancho Los Garza.

En los propios testimonios de las policías, se da cuenta de cómo las personas fueron ingresadas al rancho Los Garza cuya bodega fue quemada con cuerpos en el interior, niños, niñas, mujeres y otros adultos.

En una declaración ministerial con fecha del 25 de febrero de 2015, donde se revela la desaparición de 7 familias completas durante ese fin de semana, uno de los expolicías de Allende narra la amenaza que recibió por parte de la Dirección de Seguridad Municipal para trabajar con el cártel, así como los pagos que recibió y las detenciones que realizó bajo amenaza de muerte.

“Me dijo (por teléfono), que lo trajera, yo le dije que esos trabajos yo no los hacía, y ella me dijo que me podía ir muy mal con los jefes. La esposa del preventivo se fue en su mueble a otro lugar (...), la (nombre oculto), me dijo que la siguiéramos (...) yo le dije que no quería hacer eso (...) me dijo que si no lo hacía me iban a matar a mí por no hacer caso y que iban a desaparecer a mi familia. Al bajarme de la patrulla le dije a la señora que se moviera porque yo iba a manejar su camioneta porque me tenía que acompañar. Ella se fue en el asiento del copiloto, pero al estar en la camioneta me di cuenta que también iban dos niños menores de edad; uno que ya había visto y un bebé en un portabebé. Ella me dijo que por qué hacía eso, yo le dije que me estaban mandando o me iban a matar a mí”, narra la declaración.

TE PUEDE INTERESAR: Supo el Ejército de masacre en Allende, Coahuila: solo ‘verificó’

Pero este no fue el único policía que colaboró con la desaparición masiva que en algún momento se dijo, podía contabilizar hasta a 300 personas.