Las Margaritas ‘están secas’; no hay agua en colonia de Saltillo

Amplio sector del poniente de la ciudad se surte del líquido a través de una llave comunitaria; no alcanza para todos

Desértica y seca, la colonia Margaritas de Saltillo.

Ubicada al poniente de la ciudad permanece en el olvido donde, aseguran sus habitantes, deben acarrear un par de cubetas con agua hasta su casa para solventar las necesidades más básicas, pues “sólo para eso alcanza”.

“Todos los días sale agua pero es solo un chorrito, no se alcanza, se tiene que hacer fila para llenar un par de tinas y cargarlas hasta acá arriba porque nada más hasta donde está la llave comunitaria llega el agua”, comentó Emilio Tobías, de 65 años de edad, quien debe caminar cerca de 300 metros hasta la toma de agua.

“Además no siempre sale agua suficiente, solo es un chorrito, alcanza para los primeros pero ya para los de acá arriba no, es un problema porque no puede uno hacer del baño, lavar trastes, ropa ni tomar agua”, expresó Dora Frausto, habitante del lugar.

El problema continúa, aseguran, pese a que hace alrededor de seis meses se instaló la llave comunitaria en las inmediaciones de las calles empedradas de la colonia, donde tampoco hay pavimento, pues el agua “no sube y no es suficiente”, reiteraron.

Actualmente las pipas se niegan a ingresar a la colonia, pues se quejan de que el camino no les permite ingresar ni abastecer sus tinacos, aunque los conductores también han admitido que la inseguridad de la colonia es un factor para que se nieguen a acudir.

“Las pipas ya no vienen, antes venían de perdido cada 15 días pero ya se niegan a venir que porque se les descomponen las llantas y sí, la otra vez una hasta se iba a voltear, pos ya ve cómo está el camino”, comentó doña Evelyn, quien radica en una de las casas de lámina y madera que conforman esta colonia.

De esta manera habitantes de esta colonia solo pueden bañarse, lavar su ropa o trastes, cada tercer día, cuando el agua llega a las tomas de donde trasladan tinas y tinacos hasta sus hogares.

Y aunque hacen un pago de alrededor de 30 pesos cada mes por consumo de agua, aseguran que estarían dispuestos a pagar una cuota más grande si amplían las redes de servicio hasta la falda de la sierra donde se ubica la colonia al poniente de la ciudad.